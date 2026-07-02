Congo-Kinshasa: Le maire de Kindu interdit les réjouissances publiques après la proclamation des résultats scolaires

La proclamation des résultats de fin d'année scolaire est prévue ce jeudi 2 juillet à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. À cette occasion, le maire Augustin Atibu Mulamba a interdit toute manifestation de réjouissance sur la voie publique.

Le maire justifie cette décision par les troubles récurrents observés lors des célébrations scolaires :

Accidents de circulation

Exhibitions portant atteinte à la pudeur

Nuisances sonores.

Il appelle les élèves et les parents à célébrer les réussites à domicile, et non sur la place publique :

« À pareilles occasions, nous avons enregistré beaucoup d'accidents de circulation, des danses qui portent atteinte à la pudeur et des nuisances. Voilà pourquoi je m'adresse à la population de Kindu. Les fêtes de fin d'année scolaire doivent se faire à la maison. Tous ceux qui se permettront de fêter sur la voie publique seront interpellés par la police et devront répondre de leurs actes devant la justice ».

Le maire a ordonné aux forces de sécurité de veiller à l'application de cette interdiction. Les contrevenants s'exposent à des poursuites pour trouble à l'ordre public, atteinte à la pudeur et nuisances sonores.