Maroc: L'impact des réseaux sociaux sur le système de valeurs en débat à Rabat

Le coup d'envoi des travaux d'un colloque scientifique national tenu sous le thème « les réseaux sociaux et les mutations du système de valeurs: de l'interaction numérique à la recomposition des référentiels sociaux et culturels », a été donné, mercredi à Rabat, avec la participation d'un parterre de personnalités de divers horizons.

Ce colloqué, organisé à l'initiative de l'École normale supérieure (ENS) en partenariat avec le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, vise à analyser les transformations numériques et l'impact des plateformes digitales sur la formation des comportements et de la conscience sociétale.

Aussi, il ambitionne d'apporter une lecture scientifique et un diagnostic précis des effets psychologiques et éducatifs des réseaux sociaux sur les jeunes et les générations montantes.

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Dans une allocution lu en son nom lors de la séance d'ouverture, la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Naima Ben Yahia, a souligné que l'édification de l'État social, conformément à la Haute Vision Royale, place l'élément humain et la famille au coeur du projet de développement, en tant que piliers fondamentaux de la stabilité et de la cohésion de la société.

Et d'expliquer que l'éducation ne se limite plus au rôles conventionnels de la famille, de l'école et de la mosquée, mais que l'espace numérique a émergé comme un nouvel acteur s'invitant dans les foyers à travers les écrans, engendrant des enjeux sans précédent pour le système de valeurs et influençant le comportement des jeunes.

A cet égard, elle a appelé à mettre en place un large partenariat national et une mobilisation collective associant la famille, le système éducatif, les médias et les créateurs de contenu afin de faire face à la désinformation et aux discours de haine par la prise de conscience et l'esprit critique.

De son côte, le président de l'Université Mohammed V de Rabat, Mohamed Ghachi, a affirmé que l'étude de l'impact de l'espace numérique et les algorithmes sur les valeurs et les tendances de la jeunesse est au coeur de la responsabilité académique et pratique de l'université.

M. Ghachi a, par ailleurs, mis l'accent sur l'importance de ce genre d'opérations, les qualifiant d'étapes essentielles pour renforcer la conscience numérique et immuniser les références culturelles.

Pour sa part, El Madani Chikhi, professeur à l'ENS et membre du comité de l'organisation a fait savoir qu'en parallèle au lancement de ce colloque, une session de formation sera ouverte sous le thème « L'impact du discours des réseaux sociaux sur le système de valeurs au Maroc ».

Cette formation de 15 jours, qui a bénéficié à plus de 200 étudiants entend approfondir le débat scientifique autour des transformations numériques, a-t-il précisé, ajoutant qu'elle permettra de doter les participants d'outils d'analyse du contenu numérique sous l'angle des valeurs, et d'élaborer des projets de sensibilisation digitale contribuant à promouvoir un usage responsable des plateformes numériques.

Les travaux de ce colloque ainsi que cette session de formation devraient déboucher sur la formulation de propositions pratiques et de recommandations ciblées, afin de contribuer à moraliser le discours numérique, lutter contre la désinformation, renforcer la citoyenneté numérique et exploiter les plateformes virtuelles comme des leviers d'éducation aux valeurs nationales et universelles.