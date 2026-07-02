Maroc: Mondial-2026 - Neil El Aynaoui, pivot de l'entrejeu des Lions de l'Atlas

Le milieu de terrain international marocain, Neil El Aynaoui, s'est imposé comme la nouvelle pièce maîtresse et le régulateur incontournable de l'entrejeu des Lions de l'Atlas lors de la Coupe du Monde, écrit mercredi le quotidien sportif espagnol Marca.

Sous la direction du nouveau sélectionneur de l'équipe du Maroc, Mohamed Ouahbi, El Aynaoui a franchi un palier décisif pour « devenir le véritable patron de la salle des machines », aux côtés de talents comme Ayyoub Bouaddi et Azzedine Ounahi.

Le joueur de l'AS Rome possède un profil de « box-to-box » moderne et omniprésent. « C'est une machine à récupérer les ballons et à verticaliser le jeu », note la publication.

Sa montée en puissance au niveau international fait écho à sa trajectoire fulgurante en club. Transféré du RC Lens à l'AS Rome pour 23,5 millions d'euros, El Aynaoui confirme tout le bien que pense de lui son entraîneur Gian Piero Gasperini, qui le décrit comme un joueur « très fiable dans les deux phases du jeu ».

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Déjà considéré comme l'une des grandes révélations de la dernière Coupe d'Afrique des Nations où il avait bousculé la hiérarchie au milieu de terrain, El Aynaoui réalise un Mondial de haut vol. Titulaire indiscutable et pièce maîtresse du système tactique marocain, il affiche une maturité et une autorité impressionnantes pour son âge.

Marca met notamment en relief sa prestation monumentale lors du huitième de finale face aux Pays-Bas, où il a dicté le tempo du match. Les statistiques du joueur face aux Néerlandais témoignent de son impact direct. Le joueur marocain a touché le plus de ballons (156) et affiche un taux de passes réussies impressionnant de 97%, tout en signant 6 récupérations majeures et 53 conduites de balle.