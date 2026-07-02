Madagascar: Coupe de Madagascar - Elgeco Plus défend son titre contre AS Valahara

Les huitièmes de finale de la Coupe de Madagascar se tiendront ce week-end. Onze équipes du championnat sont en course pour le titre.

CFFA vise un doublé. Le club récemment sacré champion national, CFFA, ainsi que dix autres équipes éliminées de la Pure Play Football League (PFL) se focalisent à partir de ce week-end sur la course à la Coupe de Madagascar.

Six matchs se dérouleront dans la capitale et deux autres dans les régions. L'équipe d'Andoharanofotsy, fraîchement championne de Madagascar, ambitionne de signer un doublé et fera le déplacement à Fenoarivo Atsinanana pour affronter Babangy FC d'Analanjiro dimanche.

Le club vainqueur de la précédente édition, Elgeco Plus, éliminé par CFFA en demi-finale du championnat, défendra quant à lui son titre à domicile contre l'AS Valahara de Vakinankaratra dimanche au By-Pass. L'équipe championne nationale en 2024, Disciples FC, et son tombeur en demi-finale du championnat, l'Ajesaia, vice-championne nationale, se retrouvent en huitièmes de finale de la Coupe dimanche au By-Pass.

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À l'extérieur

Deux rencontres comptant pour les huitièmes auront lieu samedi, toutes à Betongolo. Sur sa pelouse, l'équipe favorite de la conférence Nord, Cosfa, éliminée par CFFA en quarts de finale du championnat, recevra l'AS PTT. Et le même samedi, FC Rouge, écarté par Elgeco Plus en quart de finale du championnat, accueillera Antimo Record d'Atsimo-Andrefana. Deux matchs, dont un duel entre clubs de la PFL, sont aussi programmés dimanche à Iavoloha.

AS Sainte-Anne, quart de finaliste du championnat, jouera contre Clinique Zanatany du Sofia, tandis que l'Uscafoot sera, quant à elle, opposée à l'AFCA du Sava. Le deuxième match en dehors de la capitale entre Wagner FC d'Ihorombe et Fosa Juniors FC du Boeny se tiendra à Ambovombe-Androy dimanche.

Les heureux vainqueurs des huitièmes seront donc connus ce week-end. Un tirage au sort déterminera le calendrier des quarts de finale prévus le 12 juillet. La finale devrait être bouclée au plus tard le 20 juillet, date limite d'engagement à la Coupe de la Confédération africaine.