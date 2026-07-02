Madagascar: Consommation - Le marché aux oeufs évolue au rythme des saisons

À Antohomadinika, les prix des oeufs grimpent en cette période hivernale. La baisse de la production et une demande soutenue réduisent l'offre, entraînant une hausse des tarifs sur le marché.

À Antohomadinika, principal centre de vente en gros d'oeufs à Antananarivo, le marché connaît une hausse des prix en cette période hivernale. La baisse de la ponte des poules pondeuses, combinée à une forte demande liée aux fêtes successives, influence directement l'offre disponible sur le marché. Dans ce circuit de vente en gros, les oeufs se vendent actuellement entre 650 et 750 ariary l'unité à Antohomadinika. En revanche, dans les épiceries et points de revente, le prix atteint 800 à 900 ariary l'unité, en raison des marges appliquées par les revendeurs.

Selon les commerçants, cette hausse s'explique principalement par la diminution de la production, notamment dans les zones d'approvisionnement comme Mahitsy, réputée pour ses éleveurs. Les principaux clients des grossistes sont les pâtissiers, les épiceries ainsi que les commandes envoyées vers les provinces, qui constituent une part importante de leur activité commerciale.

Stabilité

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Certains commerçants, à l'exemple de monsieur Samuel, débutent leur activité dès 5 heures du matin et peuvent écouler entre trois mille et dix mille oeufs par jour, selon les périodes. Malgré ces volumes importants, les pertes liées aux oeufs cassés restent un problème majeur et réduisent les bénéfices. La plupart des vendeurs sont installés dans ce domaine depuis de nombreuses années.

Cette ancienneté montre la stabilité de cette activité, qui permet à plusieurs familles de vivre du commerce des oeufs. Le marché fonctionne également grâce à un système d'entraide commerciale : certains vendeurs jouent le rôle de fournisseurs pour d'autres commerçants du même site, en s'approvisionnant et en redistribuant les oeufs selon les besoins du marché. Ce fonctionnement permet de maintenir l'activité malgré les variations d'approvisionnement.

Selon les commerçants, une baisse des prix pourrait être observée lors de la rentrée scolaire et pendant la saison chaude, période durant laquelle la production augmente et la demande devient plus stable. « En cette période hivernale, la production diminue fortement, ce qui entraîne une hausse des prix sur le marché », explique un vendeur à Antohomadinika.

Ainsi, le marché des oeufs suit étroitement les variations saisonnières. Produit de consommation quotidienne, il reste essentiel dans l'alimentation des ménages et occupe une place importante dans l'activité économique d'Antohomadinika.