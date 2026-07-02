Madagascar: Orange Madagascar réaffirme son engagement pour le numérique

Coopération renforcée entre le Groupe Orange et les autorités malgaches, qui consolident leur volonté commune dans les secteurs des télécommunications et de la transformation numérique à Madagascar. Cette orientation s'inscrit dans les priorités du gouvernement malgache, qui considère le numérique comme un levier essentiel du développement des populations et des territoires.

Cette dynamique a été mise en avant lors de la rencontre entre Yasser Shaker, directeur général d'Orange Moyen-Orient et Afrique (Orange MEA), et le colonel Michaël Randrianirina, président de la Refondation, tenue hier au palais d'Iavoloha. Les échanges ont notamment permis de réaffirmer l'importance stratégique du secteur des télécommunications dans la modernisation du pays.

Dans cette continuité, le Groupe Orange, à travers Orange Madagascar, réaffirme son engagement durable en faveur du développement socio-économique de la Grande Île. En collaboration avec les autorités, les institutions, les ONG, les associations et les communautés locales, l'opérateur déploie plusieurs initiatives visant à promouvoir l'inclusion numérique et l'autonomisation des populations.

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Une attention particulière est portée aux jeunes, aux enfants ainsi qu'aux femmes en situation de vulnérabilité afin de réduire la fracture numérique et de favoriser un accès plus équitable aux opportunités offertes par le digital.