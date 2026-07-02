Tunisie: Yasmine Hammamet - Des eaux usées déversées sur la plage ? L'ONAS répond

L'Office national de l'assainissement (ONAS) a affirmé mardi que les eaux visibles dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux montrant un écoulement sur la plage de Yasmine Hammamet sont des eaux pluviales et ne proviennent pas du réseau d'assainissement.

Dans un communiqué publié par le ministère de l'Environnement, l'ONAS précise qu'il s'agit d'un écoulement d'eaux de pluie transitant par un exutoire naturel destiné à évacuer les précipitations enregistrées lors des récentes intempéries.

L'Office ajoute que, selon sa direction régionale de Nabeul, l'ensemble des installations d'assainissement de la zone touristique de Hammamet fonctionnent normalement, sans qu'aucune défaillance ou fuite n'ait été constatée.