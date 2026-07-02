Sénégal: La FSL annonce des mesures disciplinaires applicables aux lutteurs cités dans des affaires liées aux stupéfiants

Dakar — La Fédération sénégalaise de lutte (FSL) annonce dans une circulaire que tout lutteur ou licencié visé par une affaire judiciaire portant sur une infraction liée aux stupéfiants va être suspendu à titre conservatoire et avec effet immédiat.

"A compter de la date de signature de la présente circulaire, tout lutteur ou licencié de la FSL faisant l'objet d'une arrestation ou d'une procédure judiciaire pour des faits présumés de détention, d'usage, de trafic, de cession, de complicité ou de toute autre infraction liée aux stupéfiants sera suspendu à titre conservatoire avec effet immédiat", peut-on lire dans ce document administratif .

En cas de confirmation des faits par une décision judiciaire définitive, ajoute-t-il, "l'intéressé encourra une suspension ferme de cinq ans de toute activité organisée ou reconnue par la Fédération sénégalaise de lutte, sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur".

La circulaire relayant cette mesure a été adressée aux présidents de ligues, amateurs et entraineurs affiliés à la Fédération sénégalaise de lutte dont l'ambition est de renforcer, par ce biais, les mesures disciplinaires applicables à ses licenciés cités dans des affaires de drogue.

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Selon Ibrahima Sène, son président, cette mesure s'inscrit dans le cadre de ses missions de préservation de l'intégrité morale et sportive de la lutte.

La Fédération Sénégalaise de Lutte dit avoir constaté, avec "une profonde préoccupation, la récurrence de l'implication présumée de certains acteurs de la lutte dans des affaires liées aux stupéfiants et autres substances illicites, ayant donné lieu à des interpellations ou à des procédures judiciaires".

Elle considère que de telles affaires, "largement relayées dans l'opinion publique", "portent gravement atteinte à l'image, à la crédibilité et aux valeurs éducatives, citoyennes et sportives que promeut la lutte sénégalaise".

Aussi face à "cette situation préoccupante" et conformément à sa mission de préservation de l'intégrité morale et sportive de la discipline, la Fédération sénégalaise de lutte a décidé de renforcer les mesures disciplinaires applicables aux licenciés impliqués dans des faits relatifs à la drogue.

La FSL souligne que la pratique de la lutte doit demeurer "un espace d'exemplarité, d'éducation, de discipline et de promotion des valeurs citoyennes", tout en invitant "l'ensemble des acteurs du mouvement sportif, lutteurs, encadreurs, managers, écuries et associations affiliées, à s'engager résolument dans la prévention et la lutte contre les drogues".