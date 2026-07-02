Sénégal: Ahmadou Al Aminou Lo réclame à deux ministres un plan de résolution des insuffisances du secteur

2 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Premier ministre a recommandé aux ministres chargés de l'Hydraulique et des Finances de créer un groupe de travail destiné à proposer, au plus tard à la fin de juillet, un plan d'action détaillé de résolution des insuffisances du secteur de l'eau.

"Il a demandé au ministre chargé de l'Hydraulique [et à son collègue] des Finances de mettre en place un groupe de travail coordonné par la Primature, dans le but de proposer, au plus tard à la fin de juillet, un plan d'action détaillé de résolution des insuffisances constatées" dans ce secteur, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Concernant les "grands projets" hydrauliques, Ahmadou Al Aminou Lo, intervenant à la réunion du gouvernement de ce mercredi 1er juillet, "a évoqué la nécessité de sécuriser les espaces budgétaires nécessaires".

"Il a également invité le ministre chargé de l'Hydraulique à lui proposer, d'ici à la mi-juillet, un projet de feuille de route pour la renégociation des échéanciers de paiement des prêts, la rétrocession du financement, le paiement des décomptes et la reprise des travaux du barrage de Sambangalou", sur le fleuve Gambie.

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Ce projet sera proposé au chef de l'État, afin qu'il puisse "sensibiliser ses homologues des pays membres de l'OMVG", l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, à "son approbation par le Conseil des ministres de cette organisation", rapporte le porte-parole du gouvernement, Bacary Sarr.

"Le Premier ministre rappelle que, malgré l'exécution de l'essentiel des décisions prises lors du conseil interministériel du 23 août 2024, consacré à l'approvisionnement en eau potable, le secteur fait face à des difficultés liées à l'achèvement de la réforme institutionnelle de l'hydraulique rurale", ajoute M. Sarr, également ministre de la Communication et des Relations avec les institutions.

Ces difficultés affectent aussi "la restauration de l'équilibre financier de l'hydraulique urbaine", a-t-il ajouté en citant Ahmadou Al Aminou Lo.

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