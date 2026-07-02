Soudan: Le Ministre des AE rencontre le chef du Conseil des droits de l'homme

2 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération internationale, ambassadeur Mohieddin Salem Ahmed Ibrahim, s'est entretenu avec le chef du Conseil des droits de l'homme, M. Sayedharto Suryo Deboro, sur la feuille de route de la gestion de la période de transition et sur l'initiative de paix du gouvernement du Soudan, en particulier ses axes relatifs à la protection et à la promotion des droits de l'homme dans le pays.

Il a également passé en revue les efforts déployés dans le cadre de la construction, de la reconstruction et de la réhabilitation des infrastructures, pour créer l'environnement propice au retour de millions de réfugiés et de personnes déplacées, appelant la communauté internationale à soutenir et à aider le Soudan.

De son côté, le chef du Conseil des droits de l'homme a accueilli favorablement le ministre des Affaires étrangères, affirmant son soutien au Soudan, à son unité et à sa stabilité. Il a également salué la coopération du gouvernement du Soudan avec les mécanismes des droits de l'homme, représentés par le bureau national et l'expert désigné.

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