Soudan: Le Ministre des AE discute avec la DG de l'OIM le soutien du retour volontaire au pays

Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ambassadeur Mohieddin Salem, a tenu mercredi une réunion avec la directrice générale de l'Organisation internationale pour la migration (OIM), Mme Amy Bob, en marge de sa visite à Genève, ou les deux parties ont examiné les moyens de renforcer la coopération pour soutenir le retour volontaire, la réintégration et le relèvement rapide dans les zones sûres du Soudan.

Le ministre a affirmé que la création des conditions propices au retour des citoyens constituait une priorité nationale, soulignant l'importance de passer d'une réponse humanitaire d'urgence à la réhabilitation des services de base et au renforcement de la stabilité dans les zones de retour.

Il a également informé Mme Amy des développements de la situation humanitaire et sur le terrain, particulièrement dans la ville Al-Obeid et les régions de Kordofan, mettant en garde contre les attaques visant les institutions civiles, ce qui pourrait affecter le processus de retour volontaire.

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De son côté, la directrice générale a affirmé l'engagement de l'Organisation internationale pour la migration à continuer de soutenir le Soudan et à renforcer la coopération avec le gouvernement dans les domaines du suivi du déplacement, du soutien aux rapatriés et aux communautés d'accueil, ainsi que de la mobilisation des partenariats nécessaires pour répondre aux besoins humanitaires et de développement.