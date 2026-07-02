Cote d'Ivoire: Worodougou/Assainissement - Première région certifiée 'Fin de défécation à l'air libre'

La région du Worodougou est officiellement certifiée Fin de défécation à l'air libre (Fdal) par la Direction de l'Assainissement en milieu rural (Dar) du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité (Minhas).

Dans une note d'information, publiée le mercredi 1er juillet 2026, l'Unicef salue ce résultat historique. Selon l'institution onusienne, le Worodougou est la première région du pays à atteindre ce niveau.

Elle illustre le succès des stratégies innovantes soutenues par l'Unicef pour accélérer l'élimination de la défécation à l'air libre et pour renforcer durablement la santé, la dignité et le bien-être des populations rurales.

Selon notre source, cette certification représente un succès en matière d'assainissement rural en Côte d'Ivoire, notamment en raison d'un taux de défécation à l'air libre qui s'élevait à 33,7 % , « l'un des plus élevés du pays », avant la mise en oeuvre de projets divers pour y faire face.

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« La certification Fdal du Worodougou démontre qu'il est possible de transformer durablement notre environnement lorsque la mobilisation communautaire, le leadership politique et l'appui technique convergent. Cette réussite constitue un modèle pour la Côte d'Ivoire et toute la sous-région », a tenu à souligner le Représentant Résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse.

Le patron de l'Unicef a saisi l'occasion pour féliciter le gouvernement, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, le corps préfectoral et l'implication exceptionnelle des leaders communautaires.

« En éradiquant la défécation à l'air libre, nous ne faisons pas que construire des latrines : nous protégeons la santé de chaque enfant, nous favorisons son maintien à l'école et nous redonnons à chaque famille sa pleine dignité et son bien-être général », a-t-il fait remarquer.

L'atteinte de cet objectif, selon Jean François Basse, est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement de Côte d'Ivoire, le Royaume des Pays-Bas, l'Unicef, l'Ong International Friendship Service et les organisations communautaires locales. Il s'agit de la phase 3 du Programme d'accélération de l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous (Aswa III).

Un programme à travers lequel, des campagnes de sensibilisation au changement de comportement sont organisées à l'intention des populations locales.