Cote d'Ivoire: Mankono - 75 élèves récompensés lors de la 4e Journée de l'excellence du primaire

L'Ong Béré Secours a organisé, le samedi 27 juin 2026, la 4e édition de la Journée de l'excellence et du mérite du primaire des Inspections de l'enseignement préscolaire et primaire (Iepp) de Mankono 1 et 2. Au total, 75 élèves issus des deux inspections ont été distingués pour leurs excellents résultats scolaires.

Désormais inscrite comme un rendez-vous annuel, cette initiative vise à promouvoir l'excellence chez les élèves du CP au CM2 ayant obtenu des moyennes comprises entre 16 et 19 sur 20.

La cérémonie s'est tenue en présence de Dié Auguste, représentant le préfet de région et préfet du département de Mankono ; de Dosso Siriki, premier adjoint au maire, ainsi que d'autorités coutumières, religieuses et de nombreux parents d'élèves.

Prenant la parole, Youdé Guehi Alain, inspecteur de l'Iepp de Mankono 1 et s'exprimant également au nom de son homologue de Mankono 2, a exprimé sa profonde gratitude à l'Ong Béré Secours pour son soutien constant. Il a souligné que cet accompagnement contribue de manière significative à l'augmentation du taux de scolarisation, au maintien des enfants à l'école ainsi qu'à l'amélioration de leurs résultats scolaires.

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Intervenant à son tour, Dosso Mama Hamed, président de l'Ong Béré Secours, a réaffirmé l'engagement de son organisation à garantir à chaque enfant, quelles que soient ses conditions de vie, l'accès à l'éducation.

À ce titre, l'Ong accompagne les familles dans l'établissement des extraits de naissance, distribue des kits scolaires aux élèves issus de milieux vulnérables afin de prévenir le décrochage scolaire et fournit du matériel didactique, informatique ainsi que des équipements de salubrité aux établissements dans le but d'améliorer leurs performances. Elle récompense également les meilleurs élèves afin de stimuler l'émulation.

S'adressant aux lauréats, Dosso Mama Hamed les a félicités pour leurs performances et les a encouragés à persévérer dans leurs efforts afin de rester parmi les meilleurs. « La Côte d'Ivoire a besoin des meilleurs pour assurer son développement », a-t-il souligné.

Il a également invité les élèves non primés à considérer ces distinctions comme une source de motivation. Enfin, il a salué le travail des enseignants, accompli malgré des conditions souvent difficiles, ainsi que l'implication des parents dans le suivi des enfants.

Après la remise des prix, composés de kits scolaires adaptés aux niveaux des élèves pour la prochaine rentrée scolaire, Karamoko Armoulaye, porte-parole des lauréats, a exprimé leur reconnaissance à l'Ong. Il a également promis, au nom de ses camarades, de poursuivre leurs efforts afin de devenir à l'avenir des acteurs du développement du pays.

La cérémonie, marquée par une ambiance conviviale, s'est achevée par une photo de famille réunissant les lauréats, leurs parents et les autorités présentes.