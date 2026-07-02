Cote d'Ivoire: Déguerpissements et inondations - 12 000 logements annoncés

En marge des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil des ministres s'est penché sur deux dossiers majeurs. Les opérations de déguerpissement dans le district autonome d'Abidjan et les conséquences des fortes pluies enregistrées depuis le début de la saison hivernale.

Concernant les déguerpissements, le gouvernement a salué la mise en oeuvre diligente des instructions du Président de la République en faveur des populations affectées par les opérations de libération des emprises publiques. Dans cette perspective, deux sites ont été identifiés pour la construction de 12 000 logements à loyer modéré, destinés à accueillir, à terme, près de 60 000 personnes.

S'agissant des intempéries, le Conseil a fait état d'un bilan provisoire de 59 décès depuis le début de la saison des pluies. Le gouvernement a toutefois relevé qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée dans les zones à risque où les populations ont respecté les consignes d'évacuation, illustrant ainsi l'importance des mesures de prévention mises en place. La commune d'Attécoubé demeure la plus durement touchée par les inondations.

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Face à cette situation, le gouvernement a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et exprimé sa compassion aux personnes sinistrées. Il a également souhaité un prompt rétablissement aux blessés avant de renouveler son appel à la vigilance, invitant les populations à observer strictement les consignes de sécurité et à évacuer sans délai les zones déclarées à risque.