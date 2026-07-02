Sept points étaient, le 1er juillet 2026, à l'ordre du jour du Conseil des ministres. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, ministre de la Communication. C'était à la salle de conférences de l'Esplanade.

Face à la presse, le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, ministre de la Communication, a annoncé l'adoption de plusieurs décrets, dont six relatifs à des accords de financement destinés à soutenir les priorités de développement du pays.

Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté six décrets, dont cinq portant ratification d'accords de financement.

Les trois premiers concernent le secteur de la santé. Le premier décret ratifie un accord de don de 20 millions de dollars américains, soit environ 11,2 milliards de FCfa, conclu, le 14 mai 2026, entre l'Association internationale de développement (Ida) et la République de Côte d'Ivoire. Ce financement est destiné à la deuxième phase du Programme d'approche multiphase pour la santé, la nutrition et le développement de la petite enfance.

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Le deuxième décret porte sur un accord de don de 5 millions de dollars américains, soit près de 2,8 milliards de FCfa, en faveur du même programme. Quant au troisième, il ratifie un accord de prêt de 169,5 millions d'euros, soit environ 111 milliards de FCfa, destiné au financement de cette deuxième phase.

Ce programme vise à améliorer durablement l'accès et la qualité des services de santé, de nutrition et de développement de la petite enfance, notamment au bénéfice des femmes, des enfants et des populations vulnérables.

Cette nouvelle phase permettra notamment de renforcer la Couverture maladie universelle (Cmu), de construire une nouvelle antenne de l'Institut national de formation des agents de santé (Infas), d'améliorer l'approvisionnement et la distribution des produits de santé essentiels, ainsi que de développer les actions communautaires en matière de nutrition, de stimulation précoce, d'alimentation adaptée et d'apprentissage.

Les trois autres décrets concernent le développement de l'investissement privé, la création d'emplois productifs et le renforcement du secteur de l'énergie.

Le quatrième décret ratifie un accord de prêt de 261,9 millions d'euros, soit plus de 171 milliards de FCfa, conclu, le 10 juin 2026, avec l'IDA pour financer la politique de développement de l'investissement privé et des emplois productifs en Côte d'Ivoire.

Le cinquième décret porte sur un accord de prêt de 87,3 millions d'euros, soit environ 57 milliards de FCfa, conclu avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Bird). Cet appui budgétaire accompagnera les réformes destinées à stimuler l'investissement privé et la création d'emplois, notamment dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, du numérique, de l'agriculture et de la santé.

Le sixième décret ratifie une convention de crédit de 130 millions d'euros, soit environ 85 milliards de FCfa, conclue, le 2 avril 2026, entre l'Agence française de développement (Afd) et la République de Côte d'Ivoire pour le financement du programme WASUNA.

Ce programme ambitionne de sécuriser, d'accroître et de décarboner la production nationale d'électricité grâce à la réhabilitation du parc hydroélectrique existant et au développement de nouvelles capacités solaires et de stockage d'énergie. Dix projets structurants sont prévus, à savoir la réhabilitation de six barrages hydroélectriques, ainsi que la construction de deux centrales solaires et de deux parcs de batteries sur les sites de Soubré et de Gribo-Popoli.

Par ailleurs, le Conseil des ministres a adopté un décret portant création, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel de suivi du Plan national de développement (Pnd) 2026-2030. Ce dispositif aura pour mission d'assurer la coordination et le suivi de la mise en oeuvre du Pnd, de veiller à l'alignement des investissements publics et des programmes gouvernementaux sur les priorités nationales, ainsi que de mobiliser les ressources nécessaires au financement du développement.

Le cadre institutionnel comprend deux organes principaux : le Conseil présidentiel d'orientation et de suivi, présidé par le vice-Président de la République, et le Comité de pilotage, placé sous la présidence du Premier ministre.