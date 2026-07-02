Afrique: Sécurité sanitaire des aliments - Le CRO met l'expertise ivoirienne au service du continent

La Côte d'Ivoire accueille, du 29 juin au 3 juillet 2026, la 4e édition de l'Atelier Africain sur la Sécurité Sanitaire des Aliments. Cette rencontre continentale réunit des experts de 31 pays autour des enjeux liés à la qualité des aliments, à l'innovation scientifique et à l'harmonisation des normes sanitaires. Le Centre de Recherches Océanologiques (CRO) y joue un rôle de premier plan grâce à l'expertise de ses chercheurs.

La Côte d'Ivoire confirme son rôle de plateforme scientifique en Afrique en accueillant, du 29 juin au 3 juillet 2026, la quatrième édition de l'Atelier Africain sur la Sécurité Sanitaire des Aliments. Co-organisée par l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique (AIEA) et le Gouvernement ivoirien, à travers le Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, avec l'appui de plusieurs partenaires techniques dont le Centre de Recherches Océanologiques (CRO), cette rencontre rassemble des spécialistes venus de 31 pays, dont 29 États africains.

Pendant cinq jours, chercheurs, experts et décideurs échangent sur les défis liés à la sécurité sanitaire des aliments, un enjeu majeur de santé publique, de développement économique et d'intégration régionale. Les travaux visent également à renforcer les capacités des États africains afin de faciliter les échanges commerciaux dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Le Centre de Recherches Océanologiques figure parmi les acteurs majeurs de cet atelier continental. L'institution est représentée par son Directeur, le Professeur Ouattara Bafétigué, et son Sous-Directeur des Recherches, le Dr Blé Melecony.

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Le CRO au coeur de l'expertise scientifique

Partenaire technique de cette rencontre, le CRO contribue activement aux réflexions scientifiques engagées tout au long de l'atelier. À ce titre, le Dr Blé Melecony assure la présidence de la commission scientifique et prend part aux différents panels de discussion, témoignant de la reconnaissance dont bénéficie l'expertise ivoirienne dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments.

Cette implication illustre le rôle grandissant du Centre de Recherches Océanologiques dans la production de connaissances scientifiques et l'accompagnement des politiques publiques en matière de contrôle de la qualité des produits alimentaires et de protection de la santé des consommateurs.

Vers des normes sanitaires harmonisées en Afrique

Au-delà des échanges scientifiques, cette quatrième édition constitue une étape importante pour l'avenir de la sécurité sanitaire des aliments sur le continent. Les participants ambitionnent notamment de promouvoir les innovations technologiques au service du contrôle de la qualité des aliments, de renforcer les réseaux africains de laboratoires et d'accélérer l'harmonisation des normes sanitaires entre les pays africains.

Les travaux devraient également déboucher sur l'élaboration de la feuille de route continentale 2026-2028, un document stratégique appelé à orienter les actions des États et des partenaires techniques dans ce domaine.

Pour le CRO, cette rencontre représente une nouvelle occasion de mettre la recherche scientifique au service du développement durable, de la santé publique et de l'intégration régionale. À travers sa participation active aux travaux, le Centre réaffirme son engagement à accompagner les initiatives visant à garantir aux populations africaines des aliments sûrs et de qualité, tout en renforçant la compétitivité des produits du continent sur les marchés régionaux et internationaux.

En prenant une part active à cette rencontre continentale, le Centre de Recherches Océanologiques confirme son statut d'institution scientifique de référence en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, au service d'une alimentation plus sûre et d'un développement durable fondé sur l'excellence scientifique.