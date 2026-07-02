Maroc: L'ABHS lance une campagne de sensibilisation aux dangers de la baignade dans les oueds et les retenues de barrages

L'Agence du Bassin Hydraulique du Sebou (ABHS) a lancé, mardi depuis le souk hebdomadaire d'Aïn Drij, situé à proximité du barrage Al Wahda à Taounate, sa campagne annuelle de sensibilisation aux dangers de la baignade dans les oueds et les retenues de barrages, au titre de l'année 2026.

Cette initiative vise à sensibiliser les populations vivant à proximité des ouvrages hydrauliques ainsi que les personnes fréquentant leurs berges à des fins de loisirs et de détente aux risques liés à cette pratique.

Cette campagne couvre l'ensemble des barrages, retenues et principaux tronçons des oueds relevant du bassin du Sebou. Elle cible en priorité les habitants des zones riveraines des retenues de barrages ainsi que les estivants qui fréquentent ces espaces durant la saison estivale, afin de leur rappeler que l'apparente tranquillité des eaux ne reflète en rien les dangers qu'elles recèlent.

La campagne se déroulera dans plusieurs marchés hebdomadaires situés à proximité des principaux barrages du bassin du Sebou, notamment ceux d'Aïn Drij, Sidi Abdeljalil, Tahla, Meks et Aït Yeddine, localisés respectivement près des barrages Al Wahda, Idriss Ier, Bab Louta, Sidi Chahed et El Kansra.

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Dans une déclaration à la MAP, le chef du service Partenariat et Communication à l'ABHS, Noureddine Serghini, a indiqué que cette vaste campagne de sensibilisation intervient dans un contexte marqué par une hausse « alarmante » du nombre de noyades enregistrées ces dernières années dans les retenues de barrages et les cours d'eau qui y sont liés.

Selon les données recensées par l'Agence, plus de 120 personnes ont trouvé la mort par noyade depuis 2017 à la suite de baignades dans les retenues de barrages. Le choix des souks hebdomadaires comme espaces de sensibilisation vise à toucher le plus grand nombre de citoyens, en particulier les habitants des zones proches des barrages.

M. Serghini a souligné que le choix du souk d'Aïn Drij pour le lancement de cette campagne revêt une importance particulière en raison de sa proximité avec le barrage Al Wahda, le plus grand barrage du Royaume.

Il a rappelé que, malgré leur rôle stratégique dans la gestion des ressources en eau, les barrages ne sont pas destinés à la baignade ni aux activités de loisirs.

Il a expliqué que les eaux des barrages, bien qu'elles paraissent calmes et sans danger, présentent en réalité des risques importants en raison de leur forte profondeur, qui peut dépasser 100 mètres par endroits, de leur densité ainsi que de la présence de puissants courants sous-marins auxquels même les nageurs expérimentés peuvent difficilement résister.

Le responsable a également précisé que les berges des retenues ne sont pas aménagées pour permettre un accès sécurisé, rendant l'entrée dans l'eau et la sortie particulièrement dangereuses. Il a ainsi appelé les citoyens à faire preuve de la plus grande vigilance, rappelant que la baignade dans les barrages est strictement interdite en raison du danger qu'elle représente pour les vies humaines.

De son côté, le chef du barrage Al Wahda, Mustapha Tantaoui, a indiqué que l'ABHS poursuit, comme chaque année, l'organisation de campagnes de sensibilisation de terrain afin de réduire les risques liés à la baignade dans les retenues de barrages, une pratique qui constitue une menace réelle pour les personnes qui s'y rendent pour se baigner ou se détendre.

Il a rappelé que les barrages sont avant tout des infrastructures destinées au stockage de l'eau et à la gestion des ressources hydriques, et non des espaces de baignade. Ils renferment de nombreux dangers invisibles, notamment des obstacles immergés, des dépôts vaseux, de forts courants et une température de l'eau particulièrement basse, autant de facteurs qui rendent la baignade extrêmement périlleuse.

M. Tantaoui a, par ailleurs, estimé que les actions de sensibilisation menées ces dernières années ont contribué à réduire, dans une certaine mesure, le nombre de noyades enregistrées dans ces retenues, soulignant l'importance de poursuivre les efforts de prévention pour préserver des vies humaines.

Organisée en coordination avec les autorités locales, les collectivités territoriales, les services de la Gendarmerie Royale, de la Protection civile ainsi qu'avec plusieurs associations de la société civile actives dans les domaines social et environnemental, cette campagne s'appuie sur un dispositif de communication diversifié.

Elle prévoit notamment la diffusion de messages de sensibilisation sur la page officielle de l'Agence sur Facebook, une couverture médiatique dans la presse et à la radio, la distribution de supports de communication (affiches, dépliants et banderoles), l'organisation d'animations au moyen d'une tente mobile et de véhicules équipés de haut-parleurs, ainsi que la diffusion de capsules et de spots de sensibilisation.

L'Agence fait également appel à un cabinet spécialisé en communication et sensibilisation et mobilise plusieurs de ses cadres ainsi que les responsables des barrages afin d'assurer l'encadrement de cette campagne et de garantir la diffusion de ses messages auprès des différents publics ciblés.