Maroc: Tenue à Oujda du 5e Congrès régional de handicap - Promouvoir les droits et renforcer l'inclusion

Les participants à la cinquième édition du Congrès régional de handicap ont souligné, mardi à Oujda, l'importance de l'institutionnalisation de l'action dans ce domaine, ainsi que la promotion des droits des personnes en situation de handicap et leur intégration, conformément aux références constitutionnelles, aux conventions internationales et aux orientations nationales du Royaume.

Organisé par la Fondation Mohammed VI pour les personnes en situation de handicap - Centre d'Oujda -, en partenariat avec la Wilaya de la région de l'Oriental et l'Université Mohammed Premier, ce congrès a constitué une occasion d'ouvrir un débat scientifique et institutionnel, avec la participation de responsables, d'experts et d'acteurs associatifs.

lors de cet événement, les interventions ont porté sur les moyens à même de favoriser la consécration d'une action institutionnel durable qui renforce les droits, garantit la dignité, l'égalité des chances et l'inclusion effective de cette catégorie.

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Les intervenants ont souligné l'importance d'établir une approche participative pour ancrer les politiques publiques liées au handicap au niveau régional, renforcer la gouvernance territoriale, encourager la recherche scientifique, ainsi que de formuler des recommandations pratiques visant à développer des mécanismes de coordination entre les institutions capables de promouvoir les droits de cette catégorie de la société.

Dans son allocution à l'ouverture des travaux du congrès, le secrétaire général des affaires régionales à la wilaya de l'Oriental, Rachid Znati, a souligné que la thématique de cette édition, à savoir « L'institutionnalisation de l'action dans le domaine du handicap : entre les engagements internationaux et constitutionnels du Royaume du Maroc », représente un enjeu national qui consiste à passer des interventions disséminées à l'adoption d'une approche institutionnelle durable.

Il a poursuivi que la question du handicap occupe une place privilégiée parmi les chantiers de réforme et de développement que connaît le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Il a noté, dans ce sens, que le Maroc a choisi de faire du respect des droits des personnes en situation de handicap un engagement constitutionnel et institutionnel, relevant que le véritable défi réside dans la transformation de ces acquis en une réalité tangible garantissant un accès équitable à l'éducation, à la santé, à la formation et à l'emploi, tout en éliminant les différentes formes de discrimination.

Il a insisté sur le fait que le succès des ateliers de promotion des questions de handicap nécessite une mobilisation collective, affirmant que la région de l'Oriental continuera à soutenir les initiatives et les projets connexes, notamment dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

De son côté, le directeur du Centre d'Oujda de la Fondation Mohammed VI des personnes en situation de handicap et président du comité d'organisation du congrès, Nabil Karrouch a expliqué, dans une déclaration à la MAP que le choix du thème de cette édition s'inscrit dans le cadre du renforcement des résultats de l'édition précédente, tout en mettant l'accent sur l'accompagnement de la transformation stratégique vers l'institutionnalisation du travail de la Fondation.

Il a précisé que le congrès discute des axes liés à la gouvernance du système juridique et à la simplification des procédures administratives et judiciaires, ainsi que des questions de santé inclusive, d'éducation et de formation professionnelle, et de l'autonomisation économique.

Pour sa part, Saïd Hanssali, membre du comité scientifique de la Fondation, a considéré que le congrès revêt une importance capitale car il consacre un passage vers une approche institutionnelle encadrée par les références internationales, ce qui renforce la gouvernance et garantit la durabilité des efforts.

Il a noté que cette rencontre constitue un espace réunissant des universitaires, des acteurs sociaux et des familles pour échanger des expériences et unifier les visions, dans le but d'instaurer une approche soutenant la recherche scientifique et la production du savoir.