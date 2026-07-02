Cote d'Ivoire: Inondations à Abidjan - Le député Léandre Koffi lance un appel pressant à la solidarité nationale

Au lendemain des pluies diluviennes qui ont frappé Abidjan et causé d'importantes pertes humaines et matérielles, le député de Yamoussoukro sous-préfecture, Kossou commune et sous-préfecture, Léandre Koffi, appelle les Ivoiriens à se mobiliser en faveur des sinistrés.

L'élu exhorte également les populations à respecter les consignes des autorités afin de prévenir de nouveaux drames.

Deux jours après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le district autonome d'Abidjan, provoquant de graves inondations dans plusieurs communes, les appels à la solidarité se multiplient. Le député de Yamoussoukro sous-préfecture, Kossou commune et sous-préfecture, Léandre Koffi, a invité les populations à faire preuve de compassion envers les victimes tout en appelant au strict respect des mesures de prévention édictées par les autorités.

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Les fortes précipitations enregistrées dans la nuit du 28 au 29 juin 2026 ont entraîné des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Selon un premier bilan communiqué le lundi 29 juin, plusieurs quartiers d'Abidjan ont été durement touchés, notamment Mossikro, dans la commune d'Attécoubé, où des éboulements ont coûté la vie à plusieurs personnes. Les intempéries ont également paralysé la circulation et affecté de nombreuses familles contraintes d'abandonner leurs habitations.

Profondément préoccupé par cette situation, Léandre Koffi appelle à un vaste élan de solidarité nationale en faveur des sinistrés. « J'en appelle à la solidarité, à l'assistance et à la compréhension de chacun envers les sinistrés.

Par quelque moyen que ce soit, apportons secours à notre voisinage. Créons une chaîne de solidarité autour de nous pour les victimes en attendant le soutien de nos autorités », a déclaré le parlementaire.

Pour l'élu, cette catastrophe rappelle l'importance de la mobilisation citoyenne face aux situations d'urgence. Il estime que chaque geste de soutien, aussi modeste soit-il, peut contribuer à soulager les familles durement éprouvées par les conséquences des inondations.

Léandre Koffi souligne par ailleurs le caractère exceptionnel de ces pluies. Selon lui, les précipitations enregistrées en seulement vingt-quatre heures représenteraient près de 30 % du volume annuel moyen de pluie habituellement observé en Côte d'Ivoire. Une intensité inhabituelle qui explique l'ampleur des inondations et les nombreux dégâts constatés dans plusieurs quartiers de la capitale économique.

Au-delà de l'assistance aux victimes, le député insiste sur la nécessité de renforcer les comportements de prévention. Il invite les habitants des zones identifiées comme étant à risque à quitter ces secteurs sans attendre et à coopérer pleinement avec les services de secours.

Il encourage également les populations à signaler rapidement toute situation dangereuse afin de faciliter les interventions des autorités compétentes.

S'adressant enfin aux usagers de la route, Léandre Koffi recommande la plus grande prudence. Il conseille aux automobilistes et aux conducteurs de deux-roues de suspendre leurs déplacements lorsque les pluies deviennent particulièrement intenses et d'éviter de traverser des chaussées submergées, afin de limiter les risques d'accident.

À travers cet appel, le député rappelle que la solidarité nationale et le respect des consignes de sécurité demeurent les meilleures réponses face aux catastrophes naturelles.

Il invite ainsi chaque citoyen à contribuer, à son niveau, à soutenir les victimes et à préserver des vies dans un contexte marqué par la recrudescence des épisodes de fortes pluies.