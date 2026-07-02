Cote d'Ivoire: Éducation nationale/Affectations en ligne en 6e et 2nde - Des innovations majeures annoncées

La Direction de l'orientation et des bourses (Dob), avec à sa tête le directeur Ségali Yéwé Stéphane, a annoncé les dates des opérations d'affectation en ligne pour les classes de sixième et de seconde. C'était le mercredi 1er juillet 2026, à Abidjan, au cours d'un point-presse tenu à son bureau sis à Abidjan-Plateau. Il a évoqué un changement d'heure pour éviter les bousculades, un renforcement de l'inclusion des élèves handicapés et a mis en garde contre les pratiques frauduleuses.

Désormais, la course aux affectations débutera à midi. « L'heure de démarrage, initialement fixée à 23h 59, passe à 12h 00 », a indiqué Ségali Yéwé. Une décision qui vise à apaiser les tensions et à garantir un accès plus serein aux plateformes.

Pour les élèves admis au Cepe, l'affectation en classe de sixième se déroulera du samedi 11 juillet au lundi 27 juillet. Le système reste basé sur les tranches de points, avec une innovation initiée en faveur de l'équité. Les élèves malvoyants et malentendants pourront être affectés à tout moment, sans tenir compte des seuils habituels.

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En ce qui concerne l'orientation en seconde, les parents sont invités à choisir une série et des établissements du 14 au 27 juillet, via un Sms au 9991 ou sur la plateforme www.ersys-ci.net.

Le directeur a singulièrement insisté sur l'orientation dans les filières scientifiques : « Nous encourageons les candidats ayant obtenu au moins 15/20 en mathématiques et en sciences physiques à solliciter une Seconde T1 ou T2 ». Il a également vanté les équipements de dernière génération des établissements techniques d'Abidjan et de Bouaké.

Par ailleurs, Stéphane Yéwé a attiré l'attention sur les affectations sauvages orchestrées par des établissements privés en complicité avec des tiers, avant d'inviter les parents victimes à saisir les juridictions compétentes ou à contacter le 25 20 00 36 06. « Le ministère interdit formellement cette pratique qui constitue un abus », a-t-il averti.

Enfin, les critères d'accès aux établissements d'excellence (comme le Lycée Sainte Marie de Cocody ou le Lycée d'excellence Alassane Ouattara) ont été rappelés. Un Total général pondéré (Tgp) supérieur ou égal à 160 points pour les plus prestigieux.

Ces nouvelles procédures visent à entamer la rentrée scolaire 2026-2027 dans la transparence et la sérénité et les parents d'élèves sont appelés à s'y conformer.