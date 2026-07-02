Cote d'Ivoire: Nouvel organe électoral - Blé Goudé exige de fortes garanties de crédibilité et de transparence

Dans une intervention marquée par une série d'interrogations directes, le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep), Charles Blé Goudé, a remis au centre du débat, le 26 juin 2026, la question de la crédibilité du processus électoral en Côte d'Ivoire.

S'exprimant au siège de son parti à Angré, dans la commune de Cocody, le leader politique a insisté sur la nécessité de renforcer la confiance des citoyens à travers des mécanismes fiables, transparents et équitables.

Une interpellation sur le profil des acteurs électoraux

D'entrée, Charles Blé Goudé a soulevé la question des hommes et des femmes appelés à piloter le processus électoral. Selon lui, la qualité du scrutin dépend avant tout de leur capacité à résister aux pressions.

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Il s'est interrogé sur leurs qualités essentielles, mettant en avant la nécessité de responsables capables de faire preuve de rigueur, d'indépendance et de courage face à diverses influences.

Neutralité et honnêteté comme piliers

Au fil de son intervention, le président du Cojep a insisté à plusieurs reprises sur les valeurs essentielles devant encadrer toute organisation électorale, à savoir la crédibilité, la neutralité, l'honnêteté et le sens des responsabilités.

Pour lui, ces principes ne doivent pas rester théoriques, mais se traduire concrètement dans le comportement de tous les acteurs impliqués, qu'ils soient organisateurs ou participants.

Des doutes sur la fiabilité du processus

Le président du Cojep a également mis en lumière les préoccupations liées à la fiabilité des résultats électoraux. Il a évoqué la nécessité de garantir une transparence totale à chaque étape des opérations. « Comment serons-nous assurés de la crédibilité des résultats ? », s'est-il interrogé, appelant à une vigilance accrue dans la conduite du processus.

Un appel à une réforme réelle et efficace

Au-delà des constats, Charles Blé Goudé a plaidé pour une modernisation effective du système électoral, accompagnée de mécanismes de vérification rigoureux. Selon lui, toute réforme doit aller au-delà des apparences et produire des résultats concrets capables de rassurer l'ensemble des citoyens.

Instaurer la confiance nationale

En conclusion, l'intervention du président du Cojep s'est voulu un appel à la responsabilité collective. Il a souligné que la stabilité politique dépend étroitement de la crédibilité du processus électoral.

Pour Charles Blé Goudé, seule une organisation irréprochable, portée par des acteurs intègres et impartiaux, permettra de restaurer durablement la confiance entre les citoyens et les institutions électorales.

Faut-il le rappeler, cet organe a été proposé par le gouvernement ivoirien par la voix du Premier ministre, Robert Beugré Mambé.