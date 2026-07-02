Afrique: Diaspora ivoirienne aux États-Unis - L'Ambassade salue un élan de patriotisme exemplaire derrière les Éléphants

À l'issue de la compétition disputée aux États-Unis, l'Ambassade de Côte d'Ivoire à Washington a rendu un vibrant hommage à la diaspora ivoirienne. La représentation diplomatique a salué la mobilisation exceptionnelle des Ivoiriens établis outre-Atlantique, dont le soutien indéfectible aux Éléphants a illustré l'attachement profond à leur pays.

L'Ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis a exprimé, ce mercredi 1er juillet 2026, sa profonde reconnaissance à l'endroit de la diaspora ivoirienne vivant sur le sol américain. Dans un message publié sur sa page officielle Facebook, la représentation diplomatique a salué l'engagement, le patriotisme et la mobilisation remarquable des Ivoiriens tout au long de la compétition ayant vu évoluer les Éléphants.

Au-delà des résultats sportifs, l'Ambassade retient surtout l'élan de solidarité et la ferveur populaire qui ont accompagné la sélection nationale durant toute la compétition. Présents dans les tribunes des différents stades, arborant fièrement les couleurs nationales et multipliant les messages de soutien sur les réseaux sociaux, les membres de la diaspora ont démontré leur attachement indéfectible à la Côte d'Ivoire.

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« Votre mobilisation exceptionnelle, votre ferveur dans les tribunes, votre présence lors des différentes rencontres et vos nombreux messages d'encouragement ont démontré, une fois de plus, que la Côte d'Ivoire peut toujours compter sur ses filles et ses fils, où qu'ils se trouvent », souligne le message de l'Ambassade.

Pour la chancellerie ivoirienne, cette mobilisation dépasse largement le cadre du sport. Elle constitue une nouvelle démonstration de l'unité de la communauté ivoirienne établie aux États-Unis, capable de se rassembler autour des grandes causes nationales et de porter haut les couleurs du pays sur la scène internationale.

L'Ambassade relève ainsi que les supporters ivoiriens ont offert une image positive d'une diaspora unie, fière de ses racines et profondément attachée à son identité nationale. Une attitude qui, selon elle, contribue au rayonnement de la Côte d'Ivoire bien au-delà des terrains de football.

Dans son message, la représentation diplomatique adresse ses plus sincères remerciements à l'ensemble des Ivoiriens vivant aux États-Unis pour cette démonstration de patriotisme. Elle les invite à poursuivre cet engagement citoyen en continuant de promouvoir les valeurs de solidarité, d'unité et de cohésion qui fondent la nation ivoirienne.

« Continuons à faire rayonner notre pays à travers notre solidarité, notre unité et notre engagement », exhorte l'Ambassade, avant de conclure par un hommage appuyé à tous ceux qui ont accompagné les Éléphants durant cette aventure sportive.

En saluant la diaspora, l'Ambassade rappelle également le rôle stratégique que jouent les Ivoiriens de l'étranger dans la promotion de l'image du pays. À travers leur mobilisation, ils contribuent non seulement à soutenir les représentants nationaux, mais également à renforcer les liens entre la Côte d'Ivoire et ses ressortissants établis hors des frontières.

Le message s'achève sur une note d'espoir et de rassemblement : « Merci à toute la diaspora ivoirienne des États-Unis. Merci d'avoir fait vibrer les couleurs de la Côte d'Ivoire. Ensemble, unis derrière notre Nation. Vive la Côte d'Ivoire. » Une déclaration qui réaffirme que, quelles que soient les circonstances, l'unité demeure l'une des plus grandes forces du peuple ivoirien.