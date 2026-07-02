Cote d'Ivoire: Coopération ivoiro-turque - Le Médiateur de la République et l'ambassadeur de Türkiye renforcent leur partenariat pour la paix et le développement

Le Médiateur de la République, Gaoussou Touré, et l'ambassadeur de la République de Türkiye en Côte d'Ivoire, Deniz Erdoğan-Barim, entendent donner un nouvel élan à leur coopération en faveur de la cohésion sociale et du développement communautaire.

Les deux personnalités se sont entretenues, le mercredi 1er juillet 2026, à Abidjan, au cours d'une audience consacrée aux perspectives de collaboration entre les deux institutions. Les échanges ont porté sur le renforcement des actions de prévention des conflits, de promotion de la paix et de consolidation de la cohésion sociale, dans un contexte où ces enjeux demeurent essentiels pour le développement durable de la Côte d'Ivoire.

Au cours de la rencontre, l'ambassadeur de Türkiye a présenté les opportunités d'appui que son pays pourrait mobiliser à travers l'Agence turque de coopération et de coordination (Tika) ainsi que d'autres institutions turques. Ces appuis visent notamment la mise en oeuvre de projets sociaux, avec un accent particulier sur l'autonomisation économique et sociale des femmes.

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Pour sa part, le Médiateur de la République a réaffirmé sa détermination à intensifier les mécanismes de prévention des conflits en s'appuyant sur un réseau de proximité plus efficace et sur le développement d'outils numériques destinés à améliorer la prise en compte des préoccupations des citoyens sur l'ensemble du territoire.

Cette audience témoigne de la volonté partagée de la Côte d'Ivoire et de la Türkiye de consolider leur coopération autour d'initiatives favorisant la paix, le dialogue, la cohésion sociale et l'amélioration des conditions de vie des populations.