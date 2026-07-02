Sénégal: Décentralisation - Le président Bassirou Diomaye Faye accélère la territorialisation des politiques publiques

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé sa volonté de faire de l'approfondissement de la décentralisation un levier majeur du développement territorial. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 1er juillet 2026, le Chef de l'État a indiqué que la territorialisation des politiques publiques constitue une priorité pour améliorer l'efficacité de l'action de l'État et les conditions de vie des populations.

Dans cette dynamique, il a demandé au Premier ministre et au ministre chargé des Collectivités territoriales de finaliser, de manière consensuelle, le processus de mise en place des Pôles-territoires, en associant l'ensemble des acteurs concernés.

Le Président a également insisté sur la nécessité d'accélérer la décentralisation des investissements publics. Il a préconisé une redéfinition des mécanismes de transfert des compétences aux collectivités territoriales ainsi qu'une évaluation des relations financières entre l'État, les communes et les départements.

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À cet effet, il a instruit le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan et le ministre chargé des Collectivités territoriales de co-présider, chaque année, une conférence sur les finances locales. Cette rencontre devra permettre d'améliorer la visibilité sur la gestion financière des collectivités territoriales.

Bassirou Diomaye Faye a, en outre, demandé l'ouverture d'une réflexion avec les exécutifs territoriaux en vue d'actualiser les textes encadrant la gestion du foncier et du patrimoine immobilier des collectivités territoriales.