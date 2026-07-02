Sénégal: Finances publiques - Le Président Bassirou Diomaye Faye engage une transformation en profondeur de la gouvernance

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé sa volonté de moderniser durablement la gouvernance des finances publiques. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 1er juillet 2026, le Chef de l'État a rappelé que la création d'un ministère unifié de l'Économie, des Finances et du Plan répond à l'objectif de consolider et d'optimiser la gestion économique, budgétaire, financière et comptable de l'État, tout en renforçant la planification des politiques publiques.

Dans cette dynamique, il a annoncé avoir validé la création d'une Direction générale des Financements et de la Dette. Cette nouvelle structure aura pour mission de renforcer et de spécialiser la fonction comptable de l'État, tout en assurant une gestion exhaustive, préventive et active des ressources, des charges publiques ainsi que de l'endettement de l'État et de ses démembrements.

Le Président de la République a demandé au Gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une mise en oeuvre optimale de cette transformation intégrale du système national des finances publiques.

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Bassirou Diomaye Faye a, par ailleurs, félicité le Gouvernement pour l'organisation du Débat d'orientation budgétaire dans un contexte marqué par les exigences d'assainissement des finances publiques, de maîtrise stratégique de la dette et de relance économique, avec une forte implication attendue du secteur privé national.

Grand Magal et Maouloud 2026 : le Président appelle à des préparatifs anticipés

Le président de la République a également demandé au Gouvernement d'anticiper les préparatifs des éditions 2026 du Grand Magal de Touba et du Maouloud, prévues au mois d'août, en pleine saison hivernale.

Le Chef de l'État a instruit les ministères concernés de prendre, en concertation avec les organisateurs, toutes les dispositions logistiques, sanitaires et sécuritaires nécessaires afin de garantir le bon déroulement de ces deux grands événements religieux.