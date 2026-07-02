Sénégal: Révision de la Constitution - Le chef de l'Etat réaffirme son choix du dialogue et du consensus

2 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé sa volonté de conduire toute réforme constitutionnelle dans le cadre d'un dialogue inclusif et d'un large consensus national.

Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 1er juillet 2026, le Chef de l'État a rappelé que la Constitution, dont il est le garant, exprime la volonté des citoyens de consolider les fondements de la Nation et de l'État autour des valeurs de solidarité, de travail et d'engagement patriotique.

Le Président a souligné que les concertations nationales engagées depuis son accession à la magistrature suprême visent une modernisation consensuelle des systèmes judiciaire, politique et institutionnel. Selon lui, les ajustements envisagés doivent s'appuyer sur l'histoire politique du Sénégal, préserver les acquis démocratiques et renforcer les points forts du fonctionnement des institutions.

Bassirou Diomaye Faye a, par ailleurs, salué la « position de clarification remarquable » du Gouvernement lors de l'examen de la proposition de loi constitutionnelle n° 17/2026, initiée par des députés de la majorité. Il a félicité le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, pour sa prestation devant les députés.

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Réaffirmant son attachement à une démarche républicaine, le Chef de l'État a assuré qu'il poursuivra les concertations avec l'ensemble des forces vives de la Nation afin d'aboutir à une révision de la Constitution qui consolide les institutions tout en respectant pleinement la souveraineté nationale.

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