Angola: Saisie de plus de 13 000 litres de carburant lors de l'opération « Nettoyage »

Dundo — La police nationale a saisi 13 025 litres d'essence et de gazole au cours des 15 derniers jours dans les municipalités de Dundo, Chitato et Mussungue, dans la province de Lunda-Norte, dans le cadre d'une opération ciblée baptisée « Nettoyage ».

Cette information a été révélée aujourd'hui à Dundo par Txala Banza, porte-parole de la délégation provinciale de l'Intérieur, qui a précisé que le carburant était destiné à être vendu en République démocratique du Congo.

Il a indiqué que 112 motos, trois véhicules, de la ferraille, 23 560 dollars américains et 28 pierres présumées être des diamants avaient également été saisis.

Par ailleurs, 290 ressortissants de la République démocratique du Congo ont été interpellés et expulsés pour séjour illégal et exploitation illicite de diamants dans la province.

Selon le responsable, l'opération vise à renforcer la lutte contre la contrebande de carburant et d'autres marchandises, ainsi que contre l'immigration clandestine et le trafic illicite de diamants, entre autres délits.