Angola: Saisie de plus de 13 000 litres de carburant lors de l'opération « Nettoyage »

1 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Dundo — La police nationale a saisi 13 025 litres d'essence et de gazole au cours des 15 derniers jours dans les municipalités de Dundo, Chitato et Mussungue, dans la province de Lunda-Norte, dans le cadre d'une opération ciblée baptisée « Nettoyage ».

Cette information a été révélée aujourd'hui à Dundo par Txala Banza, porte-parole de la délégation provinciale de l'Intérieur, qui a précisé que le carburant était destiné à être vendu en République démocratique du Congo.

Il a indiqué que 112 motos, trois véhicules, de la ferraille, 23 560 dollars américains et 28 pierres présumées être des diamants avaient également été saisis.

Par ailleurs, 290 ressortissants de la République démocratique du Congo ont été interpellés et expulsés pour séjour illégal et exploitation illicite de diamants dans la province.

Selon le responsable, l'opération vise à renforcer la lutte contre la contrebande de carburant et d'autres marchandises, ainsi que contre l'immigration clandestine et le trafic illicite de diamants, entre autres délits.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.