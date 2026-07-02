Angola: Des agents du SIC condamnés à des peines de six et seize mois de prison

Cacuaco — Le Tribunal militaire de la région de Luanda a condamné, mercredi, six agents du Service d'investigation criminelle (SIC) à des peines de six et seize mois d'emprisonnement pour violation de domicile et vol de 63 bouteilles de gaz domestique dans la commune de Cazenga.

Selon le jugement prononcé par le juge Nerino Félix, les prévenus ont également été condamnés à verser une indemnité de 900.000 kwanzas à la propriétaire des bouteilles de gaz, somme qui devra être acquittée dans un délai de deux mois.

D'après la décision du tribunal, quatre des six prévenus ont été condamnés à des peines d'emprisonnement ferme, tandis que les deux autres ont bénéficié d'un sursis assorti d'une période probatoire de trois ans.

Les condamnés appartiennent au commandement du SIC de Cacuaco. Il s'agit de l'inspecteur principal António Martinho Paulo, du sous-inspecteur José Ventura José, du sous-chef Costa Domingos ainsi que des agents d'investigation criminelle Valdemiro Bastos Francisco, Gaspar Nhanga et Manuel Francisco.

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Les peines de Valdemiro Bastos Francisco et de Gaspar Nhanga ont été assorties d'un sursis de trois ans. Ils sont toutefois tenus de se présenter au tribunal le premier mardi de chaque mois.

Selon le juge Nerino Félix, les bouteilles de gaz ont déjà été restituées à la partie lésée sur instruction du Parquet général de la République (PGR), dans le cadre d'une procédure au cours de laquelle les prévenus étaient poursuivis pour abus de fonction et violation de domicile.

Les éléments du dossier établissent que les agents ont agi en dehors de leur ressort territorial, dans la commune de Cazenga, alors qu'ils relèvent du commandement du SIC de Cacuaco. Ils sont également intervenus sans mandat judiciaire les autorisant à mener une opération dans cette localité.

À la lecture du jugement, le magistrat a indiqué que, le 18 janvier 2023, vers 6 heures du matin, les prévenus, se prévalant de leur qualité d'agents du SIC, avaient pénétré illégalement au domicile de Domingas Muhondo, commerçante de bouteilles de gaz exerçant cette activité depuis plus de douze ans, sous prétexte qu'elle était impliquée dans une affaire de vol.

Après avoir procédé à la perquisition du domicile, les agents se sont emparés de 63 bouteilles de gaz appartenant à la commerçante, selon les conclusions du tribunal.

Les avocats de la défense ont, pour leur part, interjeté appel de cette décision, avec effet suspensif.

En conséquence, a précisé le juge, les prévenus resteront en liberté jusqu'à l'examen du recours par le Tribunal suprême militaire.