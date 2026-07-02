Angola: L'Exécutif angolais réaffirme son engagement en faveur de l'accès aux médicaments essentiels

Luanda — L'Exécutif angolais a réaffirmé, mercredi, devant le Parlement, son engagement à garantir à la population l'accès aux médicaments essentiels, à travers le renforcement de la production nationale et la protection financière des citoyens.

Cette position a été présentée par le secrétaire d'État chargé du secteur hospitalier, Leonardo Europeu Inocêncio, lors de l'examen, en commission, du projet de loi-cadre sur le système de santé, en réponse aux préoccupations des députés relatives à la responsabilité de l'État dans la fourniture des médicaments et au financement du secteur de la santé.

Selon le secrétaire d'État, le projet de loi prévoit que l'État continue d'assurer la protection financière des citoyens en matière d'accès aux médicaments essentiels, en fonction des conditions économiques du pays et des ressources financières disponibles.

Leonardo Europeu Inocêncio a souligné que cette orientation s'inscrit déjà dans le cadre du Plan PREVE, un programme garantissant l'accès aux médicaments destinés au traitement des maladies prioritaires, notamment l'hypertension artérielle, le diabète, la drépanocytose, les maladies mentales et le cancer.

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Il a également indiqué que le développement de la production nationale de médicaments constitue l'une des priorités de l'Exécutif, précisant que les unités industrielles actuellement en cours d'implantation devraient prochainement entamer la fabrication des médicaments essentiels figurant sur la Liste nationale des médicaments.

Selon lui, cette stratégie vise à assurer une plus grande disponibilité de ces produits, à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations et à renforcer la capacité de réponse du Système national de santé.

Au cours des débats, Leonardo Europeu Inocêncio a également expliqué que la promotion de la production locale pourra bénéficier d'investissements nationaux et étrangers, dans l'objectif de créer une capacité de production durable à même de répondre aux principaux besoins du pays en médicaments essentiels.

S'agissant du financement du secteur de la santé, il a reconnu que l'Angola demeure en deçà de l'objectif de 15 % du budget de l'État fixé par la Déclaration d'Abuja, précisant que les dépenses publiques de santé représentent actuellement environ 6,2 % du Budget général de l'État (OGE).

Il a ainsi estimé que l'augmentation des ressources allouées au secteur devrait être progressive et compatible avec l'évolution de la situation économique nationale.

À la suite de ces explications, les parlementaires ont proposé d'harmoniser les dispositions relatives à la garantie de l'accès aux médicaments essentiels et au financement de la santé avec l'article 77 de la Constitution de la République d'Angola. Cette proposition sera examinée lors de la rédaction finale du texte.

À l'issue de l'examen des amendements, le troisième chapitre du projet de loi-cadre sur le système de santé a été adopté à l'unanimité, avec 35 voix pour, aucune contre et aucune abstention, ouvrant la voie à la poursuite de son examen en commission.