Sénégal: Francophonie - Cheikh Niang participe à une session ministérielle historique à Paris

Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Cheikh Niang, a pris part, mardi 30 juin 2026 à Paris, à la session extraordinaire de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF), consacrée à une étape majeure dans la gouvernance de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Cette rencontre, qui a réuni les ministres des États et gouvernements membres de l'OIF, a été marquée par la tenue, pour la première fois, d'une audition publique des candidats au poste de Secrétaire général de l'organisation pour le mandat 2027-2030. Une innovation présentée comme un jalon important dans le renforcement de la transparence et de la gouvernance de l'institution.

Selon l'ambassade du Sénégal en France, qui donne l'information, cette évolution traduit la volonté de la Francophonie de conforter son rôle d'acteur multilatéral de premier plan, en apportant une contribution accrue à la gestion des grands défis internationaux.