Sénégal: Notto Gouye Diama - Un accident fait deux morts et cinq blessés graves sur la route des Niayes

1 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Ibrahima Ndiaye

Deux morts et cinq blessés graves. C'est le bilan d'un choc frontal entre une camionnette Tata, appartenant à la société Sédima, et une berline de marque Toyota Yaris, sur la route des Niayes, à la sortie du village de Keur Mbir Ndao, commune de Notto Gouye Diama, département de Tivaouane.

L'accident s'est produit le mardi 30 juin 2026, aux environs de 17 heures. Selon notre source, le chauffeur de la Toyota, qui roulait à vive allure dans le sens Tore-Notto, avec cinq passagers à son bord, est entré violemment en collision avec la camionnette Tata, venant du sens inverse.

La violence du choc a été telle que le chauffeur de la camionnette a été éjecté à travers le pare-brise de son véhicule avant de se retrouver sous le châssis de celui-ci. Âgé d'une quarantaine d'années, marié et père de trois enfants, le chauffeur de la camionnette, Bougouma Diop, a perdu la vie sur le coup.

Le chauffeur de la berline, Modou Mbengue, âgé de 37 ans, lui aussi marié et père d'un enfant, est décédé sur place. Informés, les éléments de la brigade de Notto Gouye Diama se sont transportés sur les lieux pour effectuer les constatations d'usage.

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Les blessés ont d'abord été transportés au poste de santé de Keur Mbir Ndao avant d'être transférés à l'hôpital régional de Thiès, tandis que les deux corps sans vie ont été directement déposés à la morgue, selon la même source.

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