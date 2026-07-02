Afrique: Mané-Doku, le Sénégal et la Belgique attendent leur artificier

Le Sénégalais Sadio Mané et le Belge Jérémy Doku, deux armes fatales de leur sélection, n'ont pas vraiment été létales au Mondial-2026 et doivent se recharger rapidement avant de s'affronter ce soir en 16e de finale, à Seattle. A 24 ans, l'attaquant de Manchester City (45 sélections 7 buts) était très attendu par les Diables Rouges après une belle saison en Premier League. Mais, victime d'une infection respiratoire, Doku a d'abord disputé un match sans panache contre l'Egypte (1-1). Il a ensuite été absent contre l'Iran (0-0), ayant rejoint sa femme à Londres où elle a donné naissance à un petit garçon. Puis Doku a été titulaire contre la Nouvelle-Zélande mais a été remplacé à l'heure de jeu lors de la large victoire des Diables Rouges (5-1).

La presse nationale espère désormais que le joueur de Manchester City, enfin débarrassé de ses ennuis de santé, pourra montrer son vrai visage face au Sénégal. De dix ans son aîné, Sadio Mané dispute son dernier grand tournoi international avec les Lions après avoir remporté sur le terrain le titre de champion d'Afrique en janvier. L'ancien attaquant de Liverpool, parti à al-Nassr où il a été couronné champion d'Arabie saoudite cette saison avec Cristiano Ronaldo, a été titulaire mais n'a pas marqué lors des trois matches de groupes contre la France (défaite 3-1), la Norvège (défaite 3-2) et l'Irak (victoire 5-0).

Il a toutefois pesé sur le jeu, avec notamment une passe décisive pour Ismaïla Sarr contre les Norvégiens. Mané, devenu en juin le quatrième meilleur buteur africain du XXIe siècle, est, selon son entraineur, Pape Thiaw, « un exemple pour le football africain et mondial. On sait comment il est impliqué dans cette équipe et qu'il va tout donner ». Les Lions, qui ont également connu des polémiques extra-sportives depuis résolues, devraient être privés contre la Belgique du gardien Edouard Mendy, blessé et remplacé contre l'Irak par le portier du Havre Mory Diaw. La prestation du capitaine Kalidou Koulibaly sera également scrutée après deux erreurs ayant provoqué un mais contre la Norvège.