Angola: Plus de 126 000 citoyens ont mis à jour leurs données sur les listes électorales

Luanda — Le ministre de l'Administration du territoire, Daniel Félix Neto, a annoncé mercredi à Luanda que 126 344 citoyens avaient déjà accompli la procédure de « preuve de vie » depuis le lancement, le 15 juin dernier, du processus officieux de mise à jour des données inscriptions électorales.

Ces données ont été présentées lors du point presse régulier « Café CIPRA », organisé sous le thème « Universalisation de la carte d'identité et garantie de la citoyenneté angolaise ». Il a été précisé qu'à ce stade, ces personnes sont considérées comme des électeurs potentiels pour les élections générales de 2027.

Selon le ministre, 634 centres de service sont prévus à travers le pays ; 265 sont déjà opérationnels et accueillent les citoyens.

Daniel Félix a également expliqué que la mise à jour des inscriptions électorales, débutée le 15 juin, s'étendra sur neuf mois et s'achèvera le 31 mars 2027.

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Pour la diaspora, le processus doit débuter en janvier 2027 et se terminer également le 31 mars, couvrant 26 missions diplomatiques et consulaires réparties dans 12 pays.

Pour assurer le bon déroulement de l'opération, le responsable a indiqué que le ministère prévoyait de mobiliser environ 10 000 agents d'enregistrement.

Actuellement, 1 265 personnes occupent des postes permanents au sein des administrations municipales, tandis que le recrutement de plus de 9 000 agents supplémentaires est en cours.

Daniel Felix Neto a annoncé que plus de 126 000 candidats briguent les postes à pourvoir, le processus de recrutement devant s'achever le 5 juillet de cette année.

L'objectif principal de l'ensemble de ce processus, a précisé Daniel Félix, est d'atteindre 16 707 455 citoyens adultes.

Le « Café CIPRA » est un format de dialogue ouvert et direct, organisé par le Centre de presse de la présidence de la République d'Angola, visant à favoriser les échanges entre les membres de l'exécutif angolais, les journalistes et la société civile au sujet des politiques publiques et de l'action gouvernementale. MGM/SC/LUZ