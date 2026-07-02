Angola: Inhumation de l'ambassadeur au cimetière de Santa Ana

Luanda — La dépouille de l'ambassadeur d'Angola à Cuba, Carlos Sardinha Dias, décédé le 21 juin au Panama des suites d'une maladie, a été inhumée ce mercredi au cimetière de Santa Ana, à Luanda, après une cérémonie d'hommage organisée au Quartier général de l'État-major de l'Armée de terre.

Ces cérémonies ont rassemblé des membres de l'exécutif, des diplomates, des officiers des Forces armées angolaises, ainsi que la famille endeuillée, des amis et d'anciens collègues du diplomate.

Au Quartier général de l'État-major, la cérémonie a mis à l'honneur le parcours professionnel et personnel de Carlos Sardinha Dias, le qualifiant de serviteur de l'État exemplaire dont la carrière a été marquée par l'intégrité, la simplicité, l'humilité et le dévouement aux intérêts de la nation.

À cette occasion, le ministre d'État et chef de la Maison militaire du président de la République, João Ernesto dos Santos « Liberdade », a rendu hommage au diplomate et souligné l'héritage qu'il laisse aux générations futures : sa capacité à encadrer des professionnels ainsi que son engagement indéfectible en faveur du développement humain et du travail d'équipe.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans un message d'hommage, le ministère des Relations extérieures a exprimé sa profonde tristesse face à cette disparition, décrivant Carlos Sardinha Dias comme un homme « bâtisseur de ponts » dont la sérénité, la compétence et le sens profond du devoir ont fait honneur à l'Angola dans toutes les fonctions qu'il a exercées.

De son côté, la Direction de la coopération internationale du ministère des Relations extérieures, où il a occupé des postes clés, a salué son style de leadership, fondé sur le respect, l'exemplarité et la valorisation des ressources humaines.

Par conséquent, son parcours professionnel est considéré comme une référence pour les professionnels actuels et futurs du secteur.

Carlos Sardinha Dias est décédé le 21 juin à l'âge de 64 ans dans un hôpital de Panama, des suites d'une maladie.

Né le 22 juin 1962 dans la province de Cuanza-Sul , Carlos Sardinha Dias a rejoint le ministère des Relations extérieures en 1983 et a mené une carrière diplomatique s'étendant sur plus de quatre décennies.

Au cours de sa carrière, il a occupé des postes diplomatiques aux Émirats arabes unis et à Singapour, a exercé les fonctions de directeur de la coopération internationale au sein du ministère. Il a été nommé ambassadeur de l'Angola à Cuba en 2025.