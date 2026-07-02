Angola: Mário Balbúrdia renforce le milieu de terrain de Petro de Luanda

1 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le milieu de terrain angolais Mário Balbúrdia s'est engagé avec le Petro de Luanda pour les deux prochaines saisons, a annoncé le club champion d'Angola en titre.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le Petro de Luanda a confirmé l'arrivée du joueur, formé au Primeiro d'Agosto, qui évoluait ces dernières années en Europe.

Âgé de 28 ans et international angolais avec les Palancas Negras, Mário Balbúrdia a porté les couleurs de Primeiro d'Agosto avant de poursuivre sa carrière à l'Estrela da Amadora et au Mafra, au Portugal, puis au Dinamo Batoumi, en Géorgie, et au Boluspor, en Turquie.

Ces derniers jours, le club de l'axe routier a également officialisé les recrutements d'Ivan Cavaleiro, Hélder Costa, Neblú, Núrio Fortuna, Deiby Flores et Lucas João.

Les « Tricolores », désormais dirigés par João Pedro Sousa, effectueront leur stage de préparation en Espagne en vue de la Supercoupe d'Angola, du Girabola, de la Coupe d'Angola ainsi que des tours préliminaires de la Ligue des champions de la CAF, avec pour objectif d'accéder à la phase de groupes.

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