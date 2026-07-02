Angola: Près de 16 millions de citoyens sont enregistrés dans la base de données de la carte nationale d'identité

Luanda — Le ministre de la Justice et des Droits de l'homme, Marcy Lopes, a indiqué que la base de données de la carte nationale d'identité (Bilhete de Identidade - BI) recense actuellement près de 16 millions de citoyens, dont environ 14 millions d'adultes.

Ces chiffres ont été communiqués à l'occasion de la 22e édition du Café CIPRA - Dialogue sans médiation, organisée sous le thème : « Universalisation de la carte nationale d'identité et garantie de la citoyenneté angolaise ».

Selon le ministre, ce nombre demeure inférieur à l'ensemble de la population adulte du pays, ce qui conduit l'Exécutif à intensifier les opérations de délivrance et de mise à jour des cartes nationales d'identité.

Il a précisé que le Gouvernement poursuit la généralisation de la délivrance du BI à l'ensemble des citoyens angolais ainsi que l'actualisation du fichier électoral, destinée aux citoyens majeurs appelés à participer aux prochaines élections.

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Le ministre a ajouté que l'État continuera à moderniser la fourniture des services publics et qu'à l'avenir, un nombre croissant de prestations administratives sera conditionné à la présentation de la carte nationale d'identité.

Au cours de son intervention, Marcy Lopes a également souligné que le BI est un document particulièrement difficile à falsifier en raison des multiples dispositifs de sécurité dont il est doté, notamment une puce électronique contenant les données collectées lors de son établissement.

« Ces informations ne sont pas visibles sur la carte, mais elles peuvent être vérifiées électroniquement, ce qui permet de détecter toute tentative de falsification », a-t-il expliqué.

Le ministre a par ailleurs indiqué que les différentes bases de données de l'État sont interconnectées. Il a précisé que la base recensant les citoyens majeurs est reliée à celle de la carte nationale d'identité, permettant l'échange d'informations tant pour la mise à jour du fichier électoral que pour la régularisation des citoyens détenteurs d'une carte d'électeur, mais ne disposant pas encore du BI.

Cette interconnexion s'étend également au ministère de l'Intérieur, aux services pénitentiaires ainsi qu'au Service de migration et des étrangers, afin de permettre la vérification de l'identité des citoyens et de la validité de leur carte nationale d'identité dans le cadre, notamment, de la délivrance des passeports.