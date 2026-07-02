Angola: Le pays plaide pour un renforcement de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme

Luanda — L'Angola a réaffirmé mercredi, au siège des Nations unies à New York, son engagement en faveur du renforcement de la coopération internationale, de la prévention et du multilatéralisme en tant que piliers essentiels pour faire face à la menace terroriste croissante à l'échelle mondiale.

Selon un communiqué de presse de la Mission permanente de l'Angola auprès des Nations unies, cette position a été défendue par le directeur général du Service d'investigation criminelle (SIC), Luciano Tânio da Silva, lors du débat consacré à l'examen de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies, à l'occasion du 20e anniversaire de l'adoption de cet instrument international.

Dans son intervention, le responsable a souligné que le terrorisme demeure l'une des plus graves menaces contre la paix et la sécurité internationales, mettant en garde contre l'évolution de ses modes opératoires et le recours croissant des organisations terroristes aux technologies émergentes, notamment à l'intelligence artificielle.

Évoquant le continent africain, Luciano Tânio da Silva a indiqué que l'extension de la menace terroriste du Sahel vers le golfe de Guinée, la région des Grands Lacs et l'Afrique australe démontre qu'aucun État ne peut faire face, seul, à ce phénomène.

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Dans ce contexte, il a plaidé pour un approfondissement de la coopération internationale, un renforcement du partage de renseignements, de la sécurité aux frontières ainsi que de la lutte contre le financement du terrorisme et la criminalité transnationale organisée.

Le directeur général du SIC a également rappelé la tenue, en 2022, de la 16e Session extraordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement, convoquée à l'initiative du président João Lourenço.

Ce sommet avait réaffirmé la nécessité d'une réponse africaine intégrée, fondée sur la prévention, la bonne gouvernance, le développement inclusif et le renforcement des institutions.

Le responsable a, en outre, mis en avant les progrès accomplis par l'Angola dans le renforcement de son dispositif national de prévention et de lutte contre le terrorisme, notamment à travers la modernisation du cadre juridique et institutionnel, le renforcement des mécanismes de gestion des frontières, l'intensification des mesures de lutte contre le financement du terrorisme, l'amélioration de la coordination entre les institutions de l'État ainsi que la création de l'Observatoire national de lutte contre le terrorisme.

À cette occasion, il a également été souligné que la lutte contre le terrorisme requiert une approche globale allant au-delà de la seule réponse sécuritaire et impliquant l'ensemble de la société.

L'Angola a ainsi plaidé pour un renforcement de la participation de la société civile, des jeunes, des femmes, des responsables religieux, de la communauté universitaire, du secteur privé et des communautés locales dans la prévention de la radicalisation et la promotion de la cohésion sociale.

La délégation angolaise a, par ailleurs, appelé à un renforcement de la coopération internationale dans les domaines de la formation, du développement des capacités, du transfert de technologies et de l'utilisation responsable des nouvelles technologies. Elle a également préconisé une intensification des actions visant à interrompre les flux financiers alimentant les organisations terroristes.

L'Angola a salué le travail accompli par le Bureau des Nations unies de lutte contre le terrorisme et réitéré son soutien au renforcement de la coordination du système des Nations unies afin de garantir une assistance plus efficace et mieux adaptée aux besoins des États membres.

En conclusion, le directeur général du SIC a réaffirmé que toutes les mesures de lutte contre le terrorisme doivent être pleinement conformes au droit international, aux droits de l'homme et à l'État de droit. Il a renouvelé l'engagement de l'Angola à poursuivre sa coopération avec ses partenaires internationaux en faveur de la paix, de la sécurité internationale et du développement durable.

La participation de l'Angola à cette réunion réaffirme le rôle actif du pays dans les efforts multilatéraux de prévention et de lutte contre le terrorisme et témoigne de son engagement en faveur de la stabilité régionale, de la sécurité internationale et du renforcement des institutions chargées de la protection des citoyens.