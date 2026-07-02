Congo-Kinshasa: Les ménages contacts d'Ebola appuyés en vivres par le PAM à Beni

Depuis ce mercredi 1er juillet, une centaine de ménages identifiés comme cas contacts d'Ebola reçoivent une assistance alimentaire du Programme alimentaire mondial (PAM) à Beni. Chaque ménage bénéficie d'environ 100 kilogrammes de vivres composés de riz, farine de maïs, petits pois, huile végétale et sel iodé.

Selon Chirac Kasereka Kikandu, superviseur du suivi des cas contacts dans la zone de santé de Beni, cette aide vise à éviter les déplacements des familles à la recherche de nourriture, ce qui pourrait favoriser la propagation du virus dans la communauté.

« L'objectif est de stabiliser les contacts car ils doivent être suivis pendant vingt et un jours. Pour qu'ils restent à la maison sans se tracasser à chercher de quoi manger, il faut les appuyer en vivres. Ce n'est pas une prise en charge totale, mais une manière de les aider et de les sensibiliser à rester stables pour faciliter le suivi », a expliqué Chirac Kasereka.

Il précise que cette assistance s'accompagne d'une sensibilisation menée par des relais communautaires et des psychologues, afin d'assurer que les contacts comprennent l'importance de rester à domicile et de signaler tout signe suspect.