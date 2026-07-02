Congo-Kinshasa: Violents affrontements entre M23 et Wazalendo à Masisi et Kalehe

Plusieurs localités du territoire de Masisi ont été le théâtre de violents affrontements opposant, mercredi 1er juillet 2026, la rébellion de l'AFC-M23 à des coalitions de groupes Wazalendo.

Les combats ont éclaté sur les axes Ngungu-Ufamandu (chefferie des Bahunde) et Nyange-Bibwe (chefferie des Bashali), avant de s'étendre à certaines zones du territoire voisin de Kalehe, dans le Sud-Kivu.

Selon des sources locales, un calme relatif était observé en fin de matinée dans plusieurs zones affectées. Cependant, la situation reste tendue, les forces en présence demeurant en position d'observation.

Progression des Wazalendo

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Dans la partie sud de Masisi, la coalition Wazalendo, sous le commandement de Maachano du groupe Maï-Maï Lamuka, a progressé lundi jusqu'à Kasake, à environ 5 kilomètres de Ngungu. De nouveaux affrontements ont ensuite été signalés mardi à Kyambombo et Lumbishi, dans le territoire de Kalehe.

La journée du 30 juin a été marquée par une forte tension dans la localité de Mpati, où des tirs d'artillerie lourde ont été entendus, notamment dans les villages de Nyange et Bibwe.

Selon certaines sources, ces affrontements auraient fait un mort civil et sept blessés, en plus de cas de pillages de biens et de bétail.

Depuis la semaine dernière, la situation reste préoccupante dans cette zone à cheval entre Masisi et Kalehe. La société civile déplore une crise humanitaire croissante, marquée par la précarité des communautés locales et l'insécurité persistante.