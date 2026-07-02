Afrique: Belgique-Sénégal - Mané, Sarr et Ndiaye en attaque , Pathé Ciss et Pape Guèye titularisés

1 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, a dévoilé son onze de départ , marqué notamment par les titularisations de Pathé Ciss, Pape Guèye et Illiman Ndiaye pour le match des seizième de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Belgique prévu à 20 heures GMT.

Le technicien sénégalais a opté pour une équipe articulée autour d'un schéma équilibré avec le gardien Mory Diaw, qui sera protégé par une défense composée de Ismail Jakobs, Moussa Niakhaté , Pathé Ciss et Krepin Diatta.

Au milieu de terrain, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye et Habib Diarra seront chargés d'assurer l'équilibre de l'équipe.

En attaque, Sadio Mané , Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye tenteront de faire la différence face à la défense belge.

Le vainqueur de cette rencontre validera son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 et affrontera le vainqueur du seizième de finale entre les États-Unis et la Bosnie-Herzégovine.

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