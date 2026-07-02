Sénégal: Lancement de deux masters spécialisés en justice pénale et protection des personnes vulnérables, à l'initiative du CFJ et de l'UCAD

Dakar — Le Centre de formation judiciaire (CFJ) et la Faculté des sciences juridiques et politiques (FSJP) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) ont annoncé la signature d'un accord en prélude au lancement de deux masters spécialisés en justice pénale internationale et en protection des personnes vulnérables et de l'enfance.

Les responsables des deux structures ont également mis en avant la vocation régionale de cette initiative académique, notant que les masters ont été conçus pour accueillir également des professionnels et étudiants issus des pays membres de l'UEMOA, de la CEDEAO et de l'Union africaine.

"Cette signature concrétise la convention-cadre conclue il y a quelques mois entre les deux institutions et traduit leur volonté commune de rapprocher le monde universitaire et les praticiens du droit afin de répondre aux nouveaux défis de la justice", peut-on lire dans un communiqué conjoint transmis à l'APS.

La même source se félicité d'un accord qui répond à "une exigence devenue incontournable face à la complexité croissante des questions juridiques, aux attentes toujours plus fortes des citoyens et aux mutations engendrées par les nouvelles technologies".

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A travers ces deux masters, les deux institutions d'enseignement et de formation ambitionnent de mettre en place un dispositif pédagogique structuré, reposant sur des curricula adaptés, des enseignants mobilisés et une répartition claire des responsabilités, souligne le texte.

Cette double diplomation vise notamment une spécialisation des professionnels du droit, la complémentarité entre la formation académique et la pratique judiciaire, ainsi que le renforcement de la souveraineté intellectuelle du Sénégal dans des domaines stratégiques du droit, selon ses initiateurs.

Le recteur de l'UCAD, Pr Alioune Badara Kandji, a salué "une collaboration qui témoigne de l'engagement des deux institutions à développer des formations de haut niveau, à promouvoir la recherche scientifique et à renforcer les publications et activités académiques communes".

Cité dans le communiqué, il a insisté sur la nécessité de "bâtir des passerelles solides entre les universitaires et les praticiens afin de proposer des formations plus exigeantes et mieux adaptées aux réalités contemporaines".

Le directeur général du Centre de formation judiciaire, Souleymane Teliko a, pour sa part, indiqué que cet accord "marque le passage d'une ambition commune à une mise en oeuvre concrète".

Selon le magistrat, "la justice contemporaine requiert des professionnels capables de maîtriser à la fois le droit interne et les instruments internationaux, tout en étant préparés à protéger efficacement les personnes les plus vulnérables".

Il a rappelé le fait que le CFJ forme les praticiens de la justice, tandis que la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD assure la formation scientifique des juristes.

"Ensemble, les deux institutions peuvent former des professionnels réunissant savoir, savoir-faire et savoir-être", a-t-il martelé.