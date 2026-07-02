Sénégal: Acte IV de la décentralisation - Une élue plaide pour plus d'autonomie financière des départements

Tivaouane — La présidente du conseil départemental de Tivaouane, Seynabou Gaye Touré, a plaidé pour un renforcement de l'autonomie financière des départements, dans le cadre de l'Acte IV de la décentralisation, afin de les aider à mieux prendre en charge les compétences qui leur sont transférées.

Dans un entretien avec l'APS, en prélude de la tenue d'une rencontre entre les collectivités territoriales du pays et le chef de l'Etat du Sénégal, à Dakar, Seynabou Gaye Touré a dit souhaiter que cette réforme permette "une meilleure adéquation entre les compétences transférées aux collectivités territoriales et les ressources mises à leur disposition".

"Nous souhaitons que l'Acte IV prenne pleinement en charge la question de la fiscalité propre des collectivités territoriales, notamment celle des départements", a-t-elle plaidé.

Pour Seynabou Gaye Touré, "il est nécessaire de nous doter de ressources fiscales pérennes, dynamiques et adaptées à nos compétences, afin de renforcer notre autonomie financière et notre capacité d'action au service des populations".

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L'une des principales limites de l'Acte III de la Décentralisation réside dans le décalage entre les compétences transférées et les moyens financiers dont disposent les collectivités territoriales, les départements restant "encore largement dépendants" des financements de l'État, a-t-elle indiqué.

Les futurs pôles-territoires devront constituer de véritables leviers de développement territorial, en favorisant la mutualisation des ressources, le renforcement de la coordination entre collectivités et une meilleure articulation des investissements publics, a ajouté Seynabou Gaye Touré.

La présidente du conseil départemental de Tivaouane suggère que ces pôles puissent porter des projets structurants dans des secteurs tels que l'agriculture, l'agro-industrie, la formation professionnelle, le tourisme, l'artisanat et les infrastructures, afin de stimuler le développement économique local.

Évoquant l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, Seynabou Gaye Touré a fait remarquer que le département de Tivaouane dispose d'importants atouts, liés notamment à son potentiel agricole, sa position géographique, son tissu économique et la qualité de son capital humain.

Elle a annoncé que le conseil départemental entend promouvoir des projets dans les domaines de la formation professionnelle, de l'entrepreneuriat des jeunes, de la modernisation de l'agriculture, de la transformation des produits locaux, de l'économie verte ainsi que du renforcement des infrastructures socio-économiques.

Mme Touré considère que l'autonomie financière constitue "un préalable à la réussite de la décentralisation".

Elle appelle à une réforme de la fiscalité locale, à un meilleur partage des ressources nationales, au renforcement des fonds de dotation et à un accès facilité aux mécanismes de financement du développement.

Le département de Tivaouane est disposé à contribuer pleinement à la mise en oeuvre de l'Agenda Sénégal 2050, a assuré Seynabou Gaye Touré, selon qui la réalisation de cette ambition nationale repose, selon elle, sur des collectivités territoriales fortes, responsables et dotées de ressources suffisantes.