Madagascar: Softwell poursuit son développement

Une nouvelle étape pour accompagner la transformation digitale des entreprises malgaches.

L'entreprise Softwell a inauguré hier son local à Antsakaviro, marquant une nouvelle phase de son développement dans le secteur du numérique et des technologies digitales à Madagascar. Spécialisée dans les solutions informatiques de gestion, l'entreprise accompagne les organisations dans leur transition numérique, à travers la mise en place d'outils permettant une meilleure gestion des informations.

Créée en 2001, Softwell s'inscrit dans un contexte où la digitalisation devient un enjeu majeur pour les entreprises et l'économie malgache. « La digitalisation est un secteur à développer, particulièrement dans le cadre de la Refondation. Le secteur privé contribue au développement de l'économie du pays et le partenariat public-privé constitue l'un des leviers pour faire avancer la nation», souligne Ny Riana Raharimanjato, ministre de l'Industrialisation et du Développement numérique, rappelant l'importance de ce secteur dans la stratégie de développement du pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Partie de trois employés à ses débuts, l'entreprise compte aujourd'hui cent vingt-cinq collaborateurs. L'ouverture de ce nouveau local représente une volonté d'accompagner les évolutions du marché numérique. « Aujourd'hui, nous avons inauguré un nouveau local qui représente la promesse d'un avenir ouvert sur le monde », a déclaré Mbolatiana Andriamanantsoa, fondatrice-CEO de Softwell.