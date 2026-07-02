Sénégal: L'ANACIM milite pour une meilleure appropriation des données météorologiques par les services publics

Dakar — Le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM), Diaga Basse, a plaidé, mercredi, pour une meilleure appropriation des informations météorologiques par les services publics, en vue de leur intégration dans les processus décisionnels en Afrique.

"Les services climatologiques ne doivent plus être considérés comme de simples outils scientifiques. Ils constituent désormais un véritable instrument de gouvernance, d'aide à la décision et d'investissement pour bâtir des économies résilientes", a-t-il déclaré.

Diaga Basse prenait part à la cérémonie d'ouverture du dialogue politique sur l'intégration des services climatiques et le retour d'information sur le renforcement des capacités en matière de services climatiques pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique Centrale.

Prévue pour trois jours (1-3 juillet), cette rencontre porte sur le thème "Renforcement de la gouvernance et de l'intégration des services climatologiques pour une croissance durable en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale".

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L'Afrique se trouve confrontée à une multiplication des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes, tels que les vagues de chaleur, les inondations, les sécheresses, l'érosion côtière et une variabilité croissante des saisons agricoles, a-t-il souligné.

Selon M. Basse, ces événements affectent directement la sécurité alimentaire, les ressources en eau, les infrastructures, les transports, la santé publique, la production énergétique et, plus largement, le développement socio-économique des États.

Diaga Basse, directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM)"Face à ces défis, produire de bonnes données ne suffit plus. Notre défi collectif est désormais de faire en sorte que ces informations soient effectivement intégrées dans les politiques publiques, les stratégies sectorielles et les processus décisionnels", a ajouté le directeur général de l'ANACIM.

Il a prôné un renforcement des passerelles entre les producteurs de services climatiques et leurs utilisateurs.

D'après Diaga Basse, cela suppose une gouvernance plus inclusive, une meilleure coordination institutionnelle et une appropriation nationale des services climatiques par tous les secteurs.

"Pour les services météorologiques nationaux, cette évolution implique également une transformation profonde de notre manière de travailler. Nous devons passer d'une logique de production de données à une logique de fourniture de services à forte valeur ajoutée, centrés sur les besoins des utilisateurs", a-t-il indiqué.

Marianne Diop Kane représentante de l'Organisation météorologique mondiale (OMM)"Les services climatologiques et les alertes précoces jouent un rôle fondamental dans la réponse liée aux effets du changement climatique. Ils permettent aux gouvernements, aux collectivités, au secteur privé et aux communautés de prendre des décisions éclairées pour réduire les risques, protéger les populations, renforcer la sécurité alimentaire, améliorer la gestion des ressources en eau, soutenir les investissements et accroître la résilience face aux aléas climatiques", a déclaré Mariane Diop Kane représentante de l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

En investissant dans des services climatologiques de qualité et en renforçant la coopération, "nous pouvons transformer le risque climatique en opportunité de développement durable", a-t-elle conclu.