Sénégal: Remise d'attestations à quarante musiciens de la fanfare de l'ASP

Quarante musiciens de la fanfare de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité (ASP) ont reçu, mercredi, leur attestation au terme d'une formation de neuf mois dans le domaine de la musique des forces armées organisée, avec l'appui de la Gendarmerie nationale, a constaté l'APS.

Prenant la parole au nom du haut commandant de la Gendarmerie nationale, le général de brigade, Jean Bertrand Bocandé, a exprimé la fierté particulière de la maréchaussée d'avoir partagé l'expertise de sa musique principale avec l'ASP.

"La gendarmerie nationale, fidèle à sa tradition d'ouverture et de partage d'expertise, accompagne cette montée en puissance à travers des actions de formation, de conseil et de renforcement des capacités", a-t-il notamment déclaré.

Quarante éléments de l'ASP, avec des profils et des niveaux différents, ont fait montre, selon le général de brigade Jean Bertrand Bocandé, d'une "volonté de faire briller l'agence par le biais de la musique".

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La musique principale dans les armées "est un art qui porte les couleurs, accompagne les cérémonies et marque les moments solennels de la vie des forces de sécurité. Chers récipiendaires, les certificats que vous recevez aujourd'hui récompensent vos efforts, votre performance et votre engagement", a-t-il dit à l'endroit des récipiendaires.

Il a également insisté sur le fait que les certificats constituent une responsabilité, la preuve qu'à travers chacune de leurs prestations, ils véhiculerons l'image de l'ASP ainsi que les valeurs de la République : discipline, respect, disponibilité et dévouement au service de la nation".

"Vous avez appris la maîtrise de vos instruments, mais au-delà, jouer ensemble, c'est d'abord savoir s'écouter, se synchroniser, se mettre au service d'une oeuvre commune qui dépasse l'individu. C'est exactement l'esprit qui est attendu de vous", a exhorté Jean Bertrand Bocandé.

Cheikh Ahmed Tidiane Guèye, représentant du directeur général de l'ASP, s'est pour sa part félicité de la tenue de cette formation, qui "constitue un moment essentiel dans le parcours professionnel et le développement personnel des agents, contribuant à renforcer la discipline et l'esprit de solidarité qui fondent les valeurs intrinsèques du service public".

Cette session est "l'aboutissement d'un cycle intense de formation, mais aussi le début d'un nouvel engagement pour chacun d'entre eux. C'est pourquoi, je voudrais féliciter chaleureusement les bénéficiaires de cette formation pour leur engagement, leur assiduité et les compétences qu'ils ont acquises. Ils ont bénéficié d'un programme structuré, alliant rigueur et discipline, afin de répondre efficacement aux missions et défis qui les attendent", a-t-il ajouté.

Adji Coumba Diop, porte-parole des récipiendaires a remercié les moniteurs et les autorités qui ont initié cette formation.

"Chers moniteurs, nous avons bénéficié durant cette formation d'un encadrement de grande qualité par votre rigueur, votre disponibilité et votre sens du dévouement. Vous nous avez transmis des connaissances, un savoir-faire et des valeurs essentielles à la vie militaire : la discipline, le courage", a-t-elle dit.

Outre la formation dans le domaine la musique des forces armées, la Gendarmerie nationale organise depuis 2024 d'autres sessions sur la protection des hautes personnalités, la conduite de motos, aux métiers de sécurité, à la circulation en milieu hospitalier, entre autres.