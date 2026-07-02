Madagascar: Les services des inclusions financières s'accélèrent

Le partenariat entre Airtel Business Madagascar et la Société malagasy mutualiste d'épargne et de crédit (SMMEC) prend un nouvel élan. Ils ont renouvelé leur accord de partenariat. Les deux entités s'engagent à accélérer la transformation numérique et à renforcer l'inclusion financière à Madagascar

. Cette collaboration se traduit par le déploiement et la mise à niveau de plus de 800 flottes mobiles interconnectées. Ce réseau permettra d'optimiser les communications internes et de fluidifier la coordination des équipes de la SMMEC sur l'ensemble de ses sites.

« L'accès à ces 800 flottes mobiles performantes renforce directement notre efficacité sur le terrain et accélère notre transformation digitale. En fiabilisant nos communications et en sécurisant nos échanges de données, nous améliorons la qualité de service offerte à nos membres et réaffirmons notre engagement en faveur d'une inclusion financière », souligne la SMMEC.

Cette alliance met en lumière l'ambition partagée des deux structures de moderniser les outils de travail, d'améliorer la qualité des prestations et de soutenir activement le développement économique national.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Chez Airtel Business Madagascar, nous allons au-delà de la connectivité en accompagnant les organisations de toute taille dans leur transformation digitale. En tant que partenaire, notre mission est de fournir des solutions technologiques innovantes et un réseau fiable pour renforcer l'efficacité opérationnelle et soutenir la croissance des entreprises malgaches », déclare Santatra Randriamanana, directeur d'Airtel Business Madagascar.