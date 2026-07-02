Afrique de l'Est: Beach-volley Zone 7 - Deux équipes en quête de qualification continentale

2 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Deux en un. Les Seychelles abritent deux compétitions régionales du 1er au 5 juillet au Paradise Arena Sports Complex, à Roche Caïman. Le premier tournoi, qui se déroule les 1er et 2 juillet, est qualificatif pour la Coupe d'Afrique. Quatre pays sont représentés chez les hommes, en l'occurrence les Seychelles, Madagascar, les Comores et Maurice. Trois sélections sont engagées chez les dames, à savoir les Seychelles, Madagascar et Maurice.

La Grande Île sera représentée par l'équipe vainqueure de la première étape de la Coupe de Madagascar au Tanàna Soa à Ambohimanga Rova, les frères Waltinio et Julio Andriafaramanana. Chez les dames, les habituées à une telle joute régionale, Holiarisoa Andriamihasoa Ravonintseheno et Yannick Joëlle Harinirina Andrianirina, y défendront les couleurs nationales. Les équipes championnes chez les garçons comme chez les filles représenteront la Zone 7 à la Coupe d'Afrique.

La deuxième compétition sera la première étape de la Coupe de la Zone 7 CAVB, qui s'étale du 3 au 5 juillet au même Paradise Arena. Madagascar sera également représenté par deux équipes au tournoi de la Zone 7 Round I. L'équipe masculine est formée par Bradley Michel Andrianjafy et Robsell Thierry Antonio, et celle féminine est constituée de deux expatriées évoluant aux Seychelles, en l'occurrence Mélissa Rambony et Alfred Rose de Lima. La compétition se jouera avec la formule de la poule unique : tout le monde rencontre tout le monde.

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