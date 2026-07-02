Afrique: Basketball 5X5 / World Cup Qualifiers - Le match Madagascar-RDC détermine l'avenir des Ankoay

Le droit à l'erreur n'est plus permis aux Ankoay. En difficulté après une première fenêtre sans victoire, Madagascar entame, ce jeudi, à Dakar, du 2 au 5 juillet, la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde du Qatar 2027. Face à la RD Congo, en match d'ouverture, les Ankoay doivent impérativement s'imposer pour conserver un espoir de qualification.

La première fenêtre s'était révélée particulièrement difficile pour les Ankoay. Ils avaient subi une lourde défaite face à la Côte d'Ivoire (74-99), avant de s'incliner contre le Sénégal (66-99), puis de céder face à la RD Congo (79-87).

Avec trois défaites en autant de rencontres, les Ankoay occupent la dernière place du groupe B, derrière la Côte d'Ivoire (3 victoires), le Sénégal (2 victoires) et la RD Congo (1 victoire).

Quatre renforts américains

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L'objectif est désormais clair. Une victoire est indispensable, et un succès de plus de huit points permettrait à Madagascar de reprendre l'avantage au goal-average particulier sur les Congolais afin de se relancer dans la course à la qualification. En revanche, une nouvelle défaite compliquerait fortement les chances malgaches avant les deux dernières rencontres face au Sénégal et à la Côte d'Ivoire.

Cette deuxième fenêtre marque également les débuts officiels de Mickaël Pivaud à la tête de la sélection nationale. Le technicien français pourra compter sur quatre nouveaux expatriés issus du championnat universitaire américain : Donovan Rakotonanahary (Northern Kentucky University), Lovasoa Andriatsarafara (Minot State University), Jerry Rabibisoa (USA) et Michaël Heritiana (New Mexico Military Institute).

Les trois joueurs se connaissent bien. Ils avaient déjà évolué ensemble sous le maillot malgache lors de l'Afrobasket U18 organisé à Antananarivo en 2022, avant de participer à la Coupe du monde U19 en 2023. Leur expérience acquise aux États-Unis suscite beaucoup d'espoir.

« Par rapport aux expériences qu'ils ont acquises aux États-Unis, leur présence au sein de l'équipe pourra apporter un plus », confie Tahiana Raharivelo, supporter des Ankoay.

Cette rencontre face à la RD Congo pourrait déjà orienter la suite de la campagne. Une victoire relancerait les ambitions malgaches avant les chocs contre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Une défaite rapprocherait, en revanche, les Ankoay d'une élimination prématurée dans la course au Mondial 2027.