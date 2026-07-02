Madagascar: Timeless - Rossy prépare un concert pour toutes les générations

Le 22 août prochain, Rossy retrouvera son public au Palais des Sports avec « Timeless », un spectacle intégral qui promet une expérience aux standards internationaux.

Offrir au public malgache un spectacle d'envergure internationale, sans quitter Madagascar. Telle est l'ambition de Cool Concept Events qui s'associe de nouveau à Rossy pour présenter « Timeless», un concert exceptionnel prévu le 22 août prochain au Palais des Sports. Plus qu'un simple rendez-vous musical, les organisateurs annoncent une expérience immersive destinée à marquer durablement les spectateurs.

Pour Cool Concept Events, cette collaboration avec Rossy s'inscrit dans une même vision partagée. « Les Malgaches méritent des spectacles répondant aux standards internationaux. Nous ne voulons pas seulement divertir, mais laisser des souvenirs inoubliables au public », affirme-t-il. Après leur précédente collaboration au Coliseum il y a un an, les discussions ont rapidement abouti à un nouveau projet, avec la volonté de proposer un spectacle encore plus ambitieux.

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Baptisé « Timeless », ce concert mettra à l'honneur l'ensemble du répertoire de Rossy. « Pourquoi Timeless ? Parce que mes chansons sont intemporelles. Elles traversent les générations et sont toujours chantées aujourd'hui», explique Rossy. Le public pourra ainsi revivre toutes les grandes étapes de la carrière du chanteur, depuis les débuts du groupe Rossy jusqu'à ses titres les plus récents.

Rossy promet un concert intégral, une formule très demandée par ses fans. « Les gens nous ont demandé de jouer tout le répertoire. Ce sera un spectacle intégral, avec les chansons lentes comme les morceaux festifs, de A à Z », souligne-t-il. Le spectacle, qui devrait durer au moins quatre heures, retracera plusieurs décennies de carrière parmi les quelque 400 titres enregistrés par l'artiste. Les jeunes talents Djarina et Yassik seront également mis en avant au cours du spectacle.

Les organisateurs assurent que tous les moyens techniques seront réunis pour offrir une qualité de production comparable aux grands concerts internationaux. Sonorisation, éclairage, mise en scène et effets visuels font déjà l'objet de répétitions.

« Aujourd'hui, nous disposons à Madagascar d'équipements comparables à ceux utilisés à l'étranger. Nous voulons relever le défi d'offrir ici un spectacle au moins équivalent à celui que nous avions envisagé pour la diaspora », déclare Rossy.