Tunisie: Le groupe italien GMI veut accélérer ses investissements au pays

Le groupe italien Manifatture Italiane (GMI) a exprimé son intention de renforcer et d'élargir ses investissements en Tunisie, notamment dans le secteur de la chaussure, à l'occasion d'une rencontre tenue avec le président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA), Samir Majoul.

Cette réunion, organisée dans le cadre du suivi des engagements issus du Forum économique tuniso-italien et du Tunisia Investment Forum, a permis d'examiner les perspectives de développement des activités du groupe en Tunisie ainsi que les conditions d'un renforcement de sa présence industrielle dans le pays.

La délégation du groupe GMI, conduite par son directeur général Alberto Zunino et le directeur de sa filiale tunisienne Francesco Braggetta, a réaffirmé l'intérêt stratégique de la Tunisie en tant que plateforme de production manufacturière, notamment grâce à sa proximité géographique avec l'Europe, à la compétitivité de ses coûts et à la qualification de sa main-d'oeuvre dans les métiers du textile et de la chaussure.

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Les discussions ont porté principalement sur les besoins opérationnels liés à l'expansion du groupe, en particulier la disponibilité de ressources humaines qualifiées et le développement de programmes de formation professionnelle adaptés aux exigences des chaînes de production internationales.

Dans ce contexte, le président de l'UTICA, Samir Majoul, a réitéré la disponibilité de l'organisation patronale à accompagner les projets d'investissement étrangers à travers des dispositifs de formation ciblés directement sur les sites de production. Il a souligné que le capital humain constitue un facteur central de compétitivité de l'industrie tunisienne et un levier essentiel pour attirer davantage d'investisseurs internationaux.

Selon lui, le renforcement des compétences locales permettrait de consolider la position de la Tunisie comme plateforme industrielle intégrée aux chaînes de valeur européennes, tout en favorisant la montée en gamme du secteur manufacturier.

Cette dynamique s'inscrit dans un contexte de coopération économique soutenue entre la Tunisie et l'Italie, portée par des échanges commerciaux en progression et une présence industrielle italienne fortement implantée dans le pays.

En 2025, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 6,5 milliards d'euros, faisant de l'Italie l'un des principaux partenaires économiques de la Tunisie. Sur la même période, plus de 1 000 entreprises italiennes étaient actives sur le territoire tunisien, générant plus de 85 000 emplois directs, selon les données disponibles.

Le secteur du textile et de la chaussure demeure l'un des piliers de cette coopération industrielle. La Tunisie s'est imposée comme une base de production importante pour les entreprises italiennes, grâce à une chaîne de valeur structurée allant de la transformation du cuir à l'assemblage final, avec une production largement destinée au marché européen.

Ces dernières années, ce secteur a engagé une transition vers des activités à plus forte valeur ajoutée, intégrant progressivement le design, l'innovation et la spécialisation industrielle, au-delà des seules activités de sous-traitance.

L'intérêt renouvelé du groupe GMI confirme ainsi la tendance de fond des entreprises italiennes à renforcer leur présence en Tunisie, considérée comme un hub industriel stratégique à la croisée des marchés européens et africains.